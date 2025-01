La tía de la niña de 13 años que dio a luz a un bebé la semana pasada en Saladillo tras ser víctima de un abuso sexual, dijo que su sobrina le contó que fue su padrastro quien la atacó en “reiteradas oportunidades” y que el día anterior al parto, pudo verla y la notó extraña y “muy desarrollada”.

“La vi a mi sobrina el día martes, la vi rara, muy desarrollada con muchos pechos y con panza abultada, que no era normal para su edad. Ella decía que estaba rellenita por comer mucha harina. Ese día estaba molesta, iba al baño, volvía, caminaba... y para mi sorpresa, al otro día me llama la madre y me dice que mi sobrina había sido mamá”, relató Rocío.

Ante la sorpresa, la mujer señaló que fue a verla al hospital y que la encontró “tranquila”, aunque manifestó que durante los ocho meses de gestación la menor debió haberla pasado “muy mal” ya que “no es normal para una criatura de 13 años”. En medio del encuentro, la menor le confesó el detrás del embarazo: “Ezequiel, su padrastro, había abusado de ella. Me dijo que pasó en reiteradas veces, no solo una vez”.

Acerca de la salud de la niña y la bebé, Rocío confirmó que ambas están en buen estado de salud y se espera que pronto sean derivadas a un hogar en dicha localidad. Con respecto a los detenidos, se trata de su madre y su padrastro, quienes fueron capturados en Azul, a 128 kilómetros de Saladillo. La Justicia acusa a la mujer de encubrimiento y falso testimonio, y al hombre por el delito de abuso sexual agravado. Vecinos y familiares sostienen que las autoridades no dieron seguimiento a la vida de la menor después de que le hayan devuelto la tutela a su madre. Su madre y su padrastro están detenidos.