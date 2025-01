La Copa Davis todavía no empezó a jugarse y ya le generó un dolor de cabeza al nuevo capitán Javier Frana: Francisco Cerúndolo, el singlista más peligroso del plantel que había anunciado para su debut como conductor ante Noruega, no podrá jugar por una lesión en el talón de aquiles.

El número uno de la nómina y actual número dos del tenis argentino (31°; ex 19°) será reemplazado por Facundo Díaz Acosta, el 73° del mundo, que formará parte del equipo nacional por primera vez en su trayectoria como tenista profesional.



Después de regresar del Abierto de Australia, en el fue el mejor argentino tras alcanzar la tercera ronda –cayó en cuatro sets ante el australiano Alex De Miñaur–, Cerúndolo le comunicó a Frana que no podrá actuar contra los noruegos por los Qualifiers 2025, en la serie que se jugará el 30 y el 31 de enero próximos sobre superficie rápida bajo techo en Fjellhamar, una ciudad ubicada en las afueras de Oslo.

El capitán, decidido a viajar con equipo completo –Argentina partirá el sábado rumbo a Noruega–, se movió rápido para elegir a Díaz Acosta. De este modo el equipo estará conformado también por Tomás Etcheverry (38°), Mariano Navone (47°) –otro debutante– y los doblistas Horacio Zeballos (4°, ex 1°), en su regreso estelar tras el conflicto con el ex capitán Guillermo Coria, y Andrés Molteni (19°).



“Es un sueño para todos los que juegan al tenis. En Argentina la Copa Davis siempre fue algo histórico. Por lo menos para mí es una de las cosas más lindas que me pudieron pasar. De chico iba a Parque Roca, a Tecnópolis, a Parque Sarmiento, a ver todas las series de Copa Davis posibles. Me escapaba del colegio. Voy a hacer lo mejor que pueda desde el lugar que me toque y tratar de disfrutarlo al máximo”, expresó con felicidad Díaz Acosta, el campeón defensor del Argentina Open.



Después de recibir el llamado el zurdo de 24 años manifestó: “El año pasado tuve un buen año, pero a la vez había un montón de chicos que estaban delante de mí y que lo merecían más que yo. Sentía que tenía que seguir haciendo mis cosas, tratando de mejorar y que en algún momento iba a llegar”.

El capitán Frana, que llegó para apaciguar las aguas luego de un deslucido y convulsionado ciclo de Coria, dejó ver su conformidad por el reemplazante de Cerúndolo: “Ante todo quiero agradecerles a Fran y a su equipo por haber hecho todo el esfuerzo para poder estar. Lamentablemente no fue posible pero valoro mucho el intento. Más allá de esto, Argentina tiene una cantidad de jugadores para estar siempre ilusionados y sé que Facu está preparado para brindarle al equipo toda su capacidad y talento. Estamos felices de tenerlo con nosotros”.

Baja sensible

Para la Argentina la ausencia de Cerúndolo podría representar un duro golpe en el desarrollo de una serie que tendrá un total de cinco puntos –cuatro singles y el doble, al estilo del formato tradicional– y otorgará el pase a los octavos de final, una eliminatoria en la que Países Bajos esperará al ganador –en caso de avanzar Argentina también actuará como visitante–.

¿Por qué? Porque Cerúndolo, ex 15° del ranking ATP, es el jugador más temido del equipo en superficies rápidas y tiene un gran registro ante jugadores del top 10: ganó once partidos. Sobre todo conoce bien al as de espadas de Noruega: Casper Ruud. Número seis del mundo (ex2°), dos veces finalista de Roland Garros y una en el US Open, el jugador de 26 años es el mejor tenista de la historia de su país. Para dimensionar el cachetazo: Cerúndolo tiene un historial positivo de 4-3 contra Ruud y Argentina no podrá contar con su aporte.

El jugador local más destacado no estará solo, aunque sus compañeros no representan un gran peso en el circuito. En la última serie de septiembre, por la primera ronda del Grupo I, Noruega superó 3-1 a Portugal y, además de Ruud, jugó un número uno mundial que también estará contra Argentina: Nicolai Budkov Kjaer, de 18 años y actual 506° de ATP, pero líder del ranking internacional de la ITF en juniors durante 2024 y campeón de Wimbledon en la categoría sub 18. En la nómina de los locales además fueron designados Viktor Durasovic (289°), Leyton Rivera (1299° en singles y 1562 en dobles) y Lukas Hellum Lilleengen (500° en dobles).

Con este panorama Argentina, siempre con la mirada del análisis previo, no será favorito –incluso menos que antes– y se espera que la intención tenga una estrategia a seguir: dirigir los cañones, más que nunca, a los dos puntos del single dos de Noruega y al doble, en el que el equipo de Frana recuperará a un número uno mundial como Zeballos.

[email protected]