Ignacio Copani llega a Costa del Este y La Lucila con su ciclo “Noches copanieras”. Estará presentando el espectáculo a beneficio “Mi Buenos Aires querido” como una forma de acompañar los momentos duros que están viviendo muchos bonaerenses. “Este tiempo cruel no es el fin de la historia”, anuncia "el juglar" en sus redes sociales.

Oriundo de Villa Lynch, Copani se radicó en México con menos de veinte años. Es reconocido por el disco “Ya vendrán tiempos mejores”, que salió en 1989 e incluía los éxitos: “No te creo nada”, “Por un dólar” (irónica canción referida a las cosas que es capaz de hacer la gente con tal de tener en su poder la dicha moneda estadounidense), “Pase lo que pase, no te metas”, “Te pusiste a pensar” (tema que refleja a las claras la situación social que padecía en ese momento la Argentina) y “Pobre papá”. También su público recuerda la “Marcha de la abundancia” (crítica a la escasez de distintos tipos de productos debido a la exportación durante el gobierno de Carlos Menem). Este año, declaró a este diario que en este show "llevo muchas canciones nuevas, pero también viejas que parecen escritas esta semana. Un chico el otro día me dijo que escuchó una canción y me preguntó si era nueva… le dije que sí, en 1989".

Durante el año 1993 realizó una nueva recopilación de grandes éxitos, titulada Compromiso, con 10 canciones sobre la realidad argentina. A lo largo de estos años ha transitado con estilo y compromiso cientos de escenarios, entre los que se destacan en el país los estadios Luna Park y Obras, los teatros Ópera y Gran Rex y estadios del interior como el Mundialista de Mendoza, Chateaux Carreras de Córdoba y Guaraní de Misiones, entre otros.

Con humor, con amor, con bronca y con esperanza "Noches copanieras" busca generar un sentimiento colectivo a través de lo mejor de su amplísimo repertorio y de sus canciones nuevas, "tan necesarias para este tiempo, poniéndole música a todo eso que vos pensás", afirma. Y cerró: "No voy a ser una cosa hermética. Trato de dar un abrazo con cada una de mis canciones".



El cantante y compositor popular se estará presentando el viernes 24 de enero en Costa del Este en el ciclo “Charlas de café en el bosque”. Será a las 20:00 hs en Casa Taller Las Gardenias 673 e/ Las Rosas y Las Dalias. El sábado 25 de enero brindará otro show en La Lucila del Mar en la sala “Dale que va” en Mendoza esquina Salta. Ambos espectáculos son con entrada solidaria: un alimento no perecedero que será donado a los comedores de la zona.