Después de cincuenta días sin contactos con los periodistas, el entrenador Marcelo Gallardo avisó que River todavía no se retiró del mercado de pases pese a la contratación de siete refuerzos y la casi segura llegada desde Brasil del lateral izquierdo Lucas Esquivel. En su habitual conferencia de prensa previa a los partidos en el River Camp de Ezeiza, el técnico de River también elogió al delantero colombiano Miguel Borja "por su voluntad y energía en la última pretemporada".

"Estamos muy contentos con el mercado que hicimos. Se dio todo como para que el club tenga la posiblidad de apostar a este plantel y competir de una muy buena manera en cada desafío que tengamos. Repatriamos muchos jugadores con sentido de pertenencia, que conozco muy bien y están en una buena edad. Hay una expectativa de que eso se traduzca en el rendimiento. Queremos armar el mejor plantel posible con el mejor equipo posible", dijo Gallardo en la previa del debut del sábado ante Platense en Vicente López por el Torneo Apertura.

Sin embargo, a la espera de que se cierre el pase de Esquivel ("no quiero hablar de algo que todavía no está resuelto, quiero ser cauto", dijo), Gallardo afirmó que estarán atentos a las oportunidades que el mercado presente hasta el próximo viernes 31, día en el que por ahora termina el mercado de pases. "Tenemos un plantel numeroso. No vamos a dar por cerrado el mercado, ni nada. Hasta que no termine, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se pueden presentar", señaló el entrenador.

A propósito de Borja, quien anotó dos goles en los amistosos ante la Universidad de Chile y la selección de México, Gallardo resaltó que quedó contento "con su voluntad de ponerse en su mejor versión. Se ha destacado por hacer goles y tiene números increíbles, pero después está el juego. Cuando tenés la posibilidad de contar con jugadores que quieren pertenecer y aportarle al equipo otras posibilidades, eso está buenísimo", tras lo cual agregó: "Me gusta cómo vino preparado mentalmente. Se lo ve muy bien y enfocado".

Respecto de la competencia interna, Gallardo marcó la pauta de lo que espera."Vamos a tener un plantel conformado por casi 30 futbolistas. Jugarán 11, irán algunos al banco y estarán otros tantos en la tribuna. El que no esté, tendrá que seguir trabajando o buscar una posibilidad de salida. Si te quedás, es para hacer méritos y pelear un lugar, sin malas caras", acotó Gallardo sabedor de que varios jugadores tendrán pocos minutos a pesar de la cuadruple competencia (Torneo Apertura, Copa Argentina, Copa Libertadores y Mundial de Clubes) que habrá en el semestre.

Finalmente, Gallardo hizo referencia a la forma en la que convence a los jugadores del fútbol europeo para que vuelvan al club. "Lo siento como un logro. No es fácil volver al fútbol argentino y a la Argentina cuando estás afuera. Tengo que convencer desde el sentimiento. Yo estoy acá porque me gusta y quiero a mi país. River, para mí, es todo. Si yo no sintiera eso, ¿cómo hago para convencerlos a ellos? Yo estoy acá porque quiero estar durante mucho tiempo. Cuando hablo con ellos, les digo que el club está en condiciones para hacer algo bueno", concluyó.