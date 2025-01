Tarde, pero seguro. Luego de dos postergaciones debido a los incendios en California, la Academia de Hollywood finalmente dio a conocer este jueves las nominaciones para la 97º edición de los Premios Oscar, que se realizará el domingo 2 de marzo en su habitual sede del Dolby Theatre de Los Ángeles. Dado que el cronograma de emergencia redujo a 40 días el periodo entre las nominaciones y la gala, es indispensable organizarse para no dejar ninguna de las candidatas sin ver. A continuación, entonces, un repaso por las películas que ya están en la cartelera, cuáles llegarán en las próximas semanas y aquellas disponibles en alguna plataforma de streaming.

Cónclave: Quizás el nombre de Edward Berger no diga demasiado, pero fue el director de la nueva adaptación de Sin novedad en el frente, recordada por haberle escupido el asado a Argentina, 1985 en la categoría internacional de 2023. Su película posterior es este “thriller eclesiástico” centrado en la rosca política para elegir al reemplazante del Papa, recientemente fallecido. La preferida de la Academia británica, que le concedió doce nominaciones para el Bafta, tiene también buenas chances en el Oscar a raíz de sus ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película, Actor para Ralph Fiennes y Guion Adaptado. Su estreno en salas será el próximo jueves.

Emilia Pérez: Parteaguas desde su estreno en el Festival de Cannes, de donde se llevó el Premio del Jurado y el reconocimiento a Mejor Actriz compartido para sus tres figuras femeninas, esta película sobre un narco mexicano que, hastiado de la vida delictiva, decide seguir sus deseos y convertirse en mujer viene teniendo una performance notable en la temporada de alfombras rojas. Así lo demuestran los cuatro Globos de Oro en su haber y su presencia en los rubros principales de reconocimientos que ya han revelado sus candidaturas, incluyendo diez del Bafta. El Oscar no ha sido la excepción, y Emilia Pérez llegará a la gran noche dorada como principal favorita gracias a sus 13 nominaciones, con Mejor Película, Película Internacional, Dirección para el francés Jacques Audiard, Guion Adaptado, Actriz de reparto para Zoe Saldaña y Actriz protagónica para Karla Sofia Gascon como las más destacadas. Si bien en varios países, incluyendo Estados Unidos, se estrenó en Netflix, en la Argentina puede verse en pantalla grande desde el jueves 23.

La sustancia.

La sustancia: Otra que dividió opiniones en Cannes –donde fue premiada como Mejor Guion– es la película sobre una reputada actriz de poco más de 50 años que conduce un programa de gimnasia del que su jefe quiere desplazarla para reemplazarla por alguien de menor edad, puntapié para que experimente con la sustancia del título, que promete crear una versión más joven de sí misma. Fenómeno de público en la taquilla argentina gracias a sus más de 300 mil tickets vendidos, el film de la francesa Coralie Fargeat y protagonizado por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid aspira a cinco Oscar (Mejor Película, Dirección, Actriz para Demi Moore, Guion Original y Maquillaje y Peinado) y está disponible en la plataforma Mubi.

Anora.

Anora: Otro estreno del Festival de Cannes que, a diferencia de los anteriores, fue recibido con aplausos unánimes. La gran ganadora de la Palma de Oro acompaña a una veinteañera que se gana la vida con bailes eróticos en un club nocturno de Nueva York y a la que le llega su oportunidad cuando conoce a un joven cliente que no es otro que el hijo de un matrimonio multimillonario ruso. Ubicada bien arriba en cuanto ranking de lo mejor de 2024 hubo, la película de Sean Baker buscará validar sus antecedentes el 2 de marzo, cuando dispute seis Oscars: Mejor Película, Dirección, Actor de reparto para Yura Borisov, Actriz protagónica para Mikey Madison y Guion Original.

Un completo desconocido.

Un completo desconocido: La figura de Bob Dylan ya había sido abordada por directores de la talla de Martin Scorsese (Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story) y Todd Haynes (I’m Not There), pero ninguna de ellas tuvo un recorrido próspero en materia de premios. Habrá que ver qué ocurre con esta nueva visita, en forma de biopic, centrada en los primeros años del músico y comandada por el realizador James Mangold. Con ocho nominaciones (las de Mejor Película, Dirección, Guion adaptado y tres interpretativas son las más importantes), Un completo desconocido se estrenará el jueves 30 de enero.

El brutalista.

El brutalista: El realizador Brady Corbet –que trabajó como actor al servicio de Michael Haneke, Gregg Araki y Lars von Trier– no se anduvo con pequeñeces a la hora de idear una historia que funcionara como una “manifestación física del drama del siglo XX”, según definió a esta película de tres horas y media sobre un arquitecto judío de la Bauhaus que, tras huir de Europa por la Segunda Guerra Mundial, llega a Estados Unidos, donde inicia un meteórico ascenso en su carrera. Mal no le ha ido a Corbet con su aventura, ya que El brutalista consiguió diez nominaciones al Oscar, entre ellas, Mejor Película, Dirección, Guion Original, Actor para Adrien Brody y dos de reparto para Felicity Jones y Guy Pearce. Habrá que esperar hasta el jueves 6 de febrero para verla en salas.

Wicked. Parte 1: Tuvo malas críticas y pasó con más pena que gloria por las carteleras de casi todo el mundo, pero a los estadounidenses les encantó este regreso a la Tierra de Oz con el objetivo de narrar los orígenes de la Malvada Bruja del Oeste. También les gustó a los académicos, quienes le concedieron diez nominaciones, con Mejor Película, Actriz para Cynthia Erivo y Actriz de Reparto para Ariana Grande como las más relevantes. Estrenada en la Argentina el 22 de noviembre, todavía sobrevive en un puñadito de salas.

Duna: Parte 2: La segunda parte de esta adaptación del libro homónimo de Frank Herbert, cuya ambición ha seducido y complicado a cineastas de la talla de Alejandro Jodorowsky y David Lynch, vuelve a tener como director a Denis Villeneuve y a Timothée Chalamet en la piel de Paul Atreides, quien aquí continúa su transformación en el líder mesiánico Muad'Dib. La primera parte tuvo, tres años atrás, diez nominaciones, la mayoría en rubros visuales y sonoros. Esta tiene cinco, también con predominio de categorías técnicas, aunque se coló entre las aspirantes a Mejor Película. Quienes quieran aventurarse a ver sus más de hora y media (o más de cinco, si se suma la anterior) pueden hacerlo en la plataforma Max.

I'm Still Here.

I’m Still Here y Nickel Boys: Antes no ocurría, pero desde que hace quince años la Academia amplió hasta diez el número máximo de nominadas a Mejor Película se ha vuelto habitual que alguna –o algunas- de las ternadas a la categoría principal no se estrenen en salas ni en plataformas antes de la gala. Así ocurre este año con I’m Still Here, del brasileño Walter Salles, que se convirtió en la revelación del anuncio de este jueves gracias a su presencia en tres ternas de alto perfil: Mejor Film, Actriz para Fernanda Torres y Película Internacional. La otra, por su parte, tuvo dos nominaciones, también relevantes: Mejor Película y Guion Original.