A casi diez meses del último paro general, el 1 de mayo del año pasado, la Confederación General del Trabajo (CGT) evalúa realizar una medida de fuerza en rechazo a las negociaciones paritarias por debajo de la inflación impulsadas por el gobierno de Javier Milei. A la caída del salario real durante el año pasado y el avance de la destrucción industrial por parte el Poder Ejecutivo Nacional, se suma ahora el intento libertario de imponer aumentos salariales por debajo del 1 por ciento mensual en los primeros meses del año y negociaciones por empresas, en vez de paritarias por gremios, para debilitar aún más a los trabajadores. “No vamos a aceptar paritarias cero porque la inflación no es cero”, afirmó el nuevo cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello. El dirigente de Camioneros, señaló que “tiene que haber un paro y un plan de lucha, y lo estamos pensando”.

–El gobierno está reconociendo que después de haber empujado hacia la baja varias negociaciones, o por lo menos logrado números menores (a la inflación), y el caso de Camioneros es uno de ellos, para este año se propone llevar las paritarias hacia un sendero de aumento cero. ¿Cómo reciben esta información y cómo creen que el gobierno va a poder imponer esto?– le preguntaron a Argüello en una entrevista radial.

–No, pero a la gente ya en otro momento le han hecho eso de congelar los salarios y eso no es precisamente lo que es bueno, porque después tenemos los resultados finales, que son un desastre. Nosotros vamos a seguir discutiendo paritarias, vamos a seguir discutiendo salarios, y bueno, en su momento se verá, si el gobierno se opone a eso seguramente irá creciendo la conflictividad social.

El secretario general de Camioneros en Tres de Febrero y San Martín, que responde a Hugo Moyano, reemplazó a Pablo Moyano como cosecretario de la CGT, quien renunció por diferencias con el perfil poco combativo que la central venía teniendo con Gobierno Nacional, en particular con la mayoría “dialoguista” que representan formalmente en la conducción Héctor Daer (sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio).

“Nuestra opción viable es la que nos dé poder adquisitivo, no vamos a permitir que se quiebre el poder adquisitivo”, afirmó Argüello. “No vamos a aceptar paritarias cero porque la inflación no es cero”, dijo el camionero. Remarcó que van a reclamar "lo que no haga perder poder adquisitivo” y aseguró que “por empresas no va a haber discusiones, se va a discutir por organización gremial”.

“Venimos desde el año pasado discutiendo paritarias que ya no eran tan libres, sino que el gobierno se entrometía, llevando a las partes a un acuerdo que después no homologaba, pero hasta ahora hemos logrado aumentos salariales razonables con la inflación”, evaluó el cosecretario de la CGT en referencia a los trabajadores formales registrados. “No vamos a aceptar que se pierda poder adquisitivo, que ya bastante hemos perdido”, añadió.

“Si los acuerdos no se homologan, no hay ley y las empresas no quieren pagar lo que se acuerda, si eso sucede va a ir creciendo la conflictividad social, ya hay gremios que están en conflicto porque no les homologan el acuerdo”, explicó el dirigente camionero. De todas formas, destacó que “llegar a una última instancia es un conflicto”.

“Creo que hay que hacer un plan de lucha. Hasta ahora hay luchas en las negociaciones salariales, pero esto en el corto plazo termina con luchas en conjunto y para eso hay que hacer un plan de lucha. El conflicto por sí mismo no tiene mucho sentido, tiene que tener un objetivo. La última herramienta que tenemos es el conflicto”, planteó en declaraciones al periodista Mariano Martín, conductor del programa Palo y Zanahoria.

“Hasta ahora las discusiones paritarias eran libres, por gremios, si el gobierno toma otra determinación, nosotros también tendremos que tomar otra determinación para discutir nuestros salarios. Si no tenemos respuesta, tenemos que terminar en un conflicto, es la única forma que nos queda”, consideró. “Va a haber un plan de lucha, seguro. La semana que viene tenemos una reunión y ahí vamos a empezar a hablar. Está en el corto plazo hacerlo”.