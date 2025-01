Central tuvo el debut necesario para despertar el entusiasmo de sus hinchas. En Mendoza el equipo de Ariel Holan superó con claridad en el juego a Godoy Cruz, tuvo buenos rendimientos de sus jugadores de mayor desequilibrio y se hizo de una goleada indiscutible. Enzo Copetti volvió al gol, Ignacio Malcorra retomó su rol de conductor con agresividad en el juego y Jaminton Campaz fue influyente en sus corridas. El canaya no tuvo puntos bajos y ganó solo por tres goles de diferencia porque en la última media hora estuvo errático en la definición.

Central hizo un muy buen primer tiempo en Mendoza. Dominó todo en el juego y no necesitó de grandes rendimientos individuales para destacarse sobre el rival. Muy por el contrario, lo que tuvo el canaya fue a jugadores muy participativos en el juego y con decisión cada vez que se hacían de la pelota. Ibarra, Malcorra y Copetti fueron los mejores en este aspecto.

De hecho los tres se asociaron para ser los autores intelectuales del primer gol. Ibarra se anticipó para robar una pelota en la salida de los mendocinos. Cuando recibió por izquierda Malcorra lanzó un centro corto para la corrida de Copetti y el delantero puso la cabeza para desviar el balón al segundo palo. El gol fue una síntesis de las virtudes del equipo de Holan: concentración, determinación y velocidad.

Godoy Cruz pasó de las intensiones a la frustración. El local ni siquiera pudo progresar con la pelota. Avanzó hasta mitad de cancha, a veces poco más, y su juego se perdía en la marca de los canayas. En su desesperación el local le quitó atención a la táctica, Central lo tomó muy mal parado y Malcorra anotó el segundo en un remate al arco que de desvió en Poggi y descolocó a Petroli.

Giaccone manobra frente a un rival mendocino

A Central el segundo tiempo le sirvió para ratificar y extender todo lo bueno que hizo en la primera parte. Y para quitarle cualquier expectativa al rival, a los dos minutos Coronel sacó un tiro libre desde su campo con un pelotazo cruzado a Campaz, el colombiano escapó por velocidad y anotó el tercero con zurdazo cruzado.

El gol del colombiano le sacó toda competitividad al partido. Porque Godoy Cruz se resignó ante la superioridad, sus intentos fueron sin convicción y lo que se vio sirvió para que el canaya gane en confianza a su apuesta de juego con la pelota.

Es así como la victoria tiene un valor agregado: el nivel de juego del equipo. Y es así como el estreno del equipo en el torneo Apertura no pudo ser mejor. Se quedó con los tres puntos, tuvo buenas actuaciones de sus principales figuras y recuperó así el entusiasmo de sus hinchas para el partido de la próxima fecha, el martes ante Lanús en Arroyito.

0 Godoy Cruz

Petroli

Arce

Mendoza

Quiroz

Morán

Abrego

Poggi

Pérez

González

Pino

Barrea

DT: Ernesto Pedernera

3 Central

Broun

Coronel

Mallo

Quintana

Sández

O’Connor

Ibarra

Malcorra

Duarte

Campaz

Copetti

DT: Ariel Holan

Goles: PT: 17m Copetti (C), 25m Malcorra (C). ST: 2m Campaz (C)

Cambios: ST: Desde el inicio Leyes por Arce y Fernández por Poggi y Ardiles por Abrego (GC), 11m Altamira por Pino y Parzajuk por Barrea (GC), 17m Ortiz por O’Connor (C), 25m Lovera por Duarte y Giaccone por Campaz (C), 37m Martínez Dupuy por Copetti y Komar por Quintana (C).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Víctor Legrotaglie (Mendoza)