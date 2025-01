Joel Rivas, el cantante de cumbia 420 conocido como "Perro Primo", se disculpó de forma pública tras el escándalo que protagonizó en la ciudad balnearia de Pinamar en la previa de un show al tirar dinero desde un helicóptero y descender en la playa en un sitio no autorizado que estaba repleto de turistas.

El episodio ocurrió el domingo 19 de enero, en la previa de uno de sus shows en esa ciudad bonaerense. Sin embargo, el caso tomó mayor relevancia luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) haya informado que el piloto fue inhabilitado y se le labró una infracción.

Ante la medida por parte del organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, el músico se exculpó la peligrosa decisión.

"No sabía que el piloto iba a bajar, nunca fue mi intención meterme en un problema", se justificó el cantante de hits urbanos como "Yendo no, llegando" y "Sexto sentido".

En ese sentido, explicó que la productora que gestionaba el evento musical estaba buscando alternativas de publicidad, pero aclaró que en ningún momento plenearon en "bajar en helicóptero".

"Creo que fueron los chicos de la agencia que estaban con el evento, siempre desde el lado de la buena onda para hacer el show", se desligó en diálogo con una señal televisiva.



En tanto, la ANAC explicó que la medida contra el piloto es por "poner en riesgo la seguridad de las personas presentes en el lugar".

Frente al escándalo por el negligente accionar protagonizado, "Perro Primo" expresó: "Nunca fue mi intención meterme en un problema u ofender a alguien. En ese caso, pido perdón de corazón".

Si bien consideró que no había sido una maniobra peligrosa porque el lugar donde descendió el helicóptero era "como un desierto" y que "estaba todo desocupado", las imágenes viralizadas muestran que la zona de "La Olla" —como se conoce a aquel sector de las playas de Pinamar— estaba lleno de gente.

Por último, también se solidarizó con el piloto, quien sufrió severas infracciones: "Me disculpo también con él, me siento mal porque es un chico que no conozco, tuvo un problemón y es su trabajo”.