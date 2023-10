Durante el último tiempo, el RKT rumbeó sus letras hacia una marcada apología del delito. Además de mencionar la noche, las mujeres y el dinero, cada vez son más los cantantes del género urbano argentino -incluida la Cumbia 420- que hacen referencia al robo en sus letras. Perro Primo, uno de los creadores del género, opta por separarse de esa tendencia, y así se lo explica a BuenosAires/12: "Siempre le digo a los cantantes que no se hagan más los chorros, porque ellos cantan. Los chorros están robando, no cantando. Lo digo siempre, para que se sientan zarpados. Se hacen los chorros y después cualquiera mata a una nena de 11 años porque se comen la película de la letra que vos cantas. Es al pedo, incluso si querés cantar de eso lo podes hacer más camuflado, no tan explícito. Lo que están cantando ahora no es de cabeza, es de ultracabeza".



Los inicios

EL cantante Joel Rivas, popularmente conocido como Perro Primo, nació en el municipio bonaerense de Morón. Es uno de los artífices de la Cumbia 420, género que vivió una explosión de popularidad en el último tiempo y, junto con el RKT, se convirtieron en lo más escuchado de la música urbana nacional.

Junto a su hermano Kevin Rivas, que se desempeña como productor bajo el nombre DT Bilardo, le dieron vida a una tribu que parió a cantantes como L-Gante y El Noba. A pesar de la fama del presente, los millones en el banco, los viajes al exterior y el reconocimiento de su público, la historia de este género tiene sus raíces en las calles del conurbano, los sábados de "Pasión" y las ranchadas en la esquina.

Perro Primo tiene un sello distintivo: su barba colorida. El cantante la tuvo color turquesa, rosa, azul y fuxia, color que lleva mientras habla con BuenosAires/12, desde La Pampa, a través de una videollamada. Joel es del triángulo que componen Morón, Haedo y Villa Luzuriaga. Vivía junto a su madre en Santa Teresita al 88, mientras que DT Bilardo, su hermano, vivía con su padre en Castelli 1420. Entre risas, Perro Primo le cuenta a este diario que "estaba todo el día vagueando en la calle, 'a lo sin futuro'", y que ayudaba a su vieja en la calle, vendiendo hongos, champignones, y todo lo que apareciera como opción para ganarse el mango. Su viejo, en cambio, no se ganaba la plata en la calle porque se dedicaba a la grabación de estudio, un conocimiento que le trasladó a Kevin, que tampoco rumbeaba la calle. En cambio, se centraba en aprender de computación, masterización y todo lo relacionado a la vida del estudio.

Mientras Joel pateaba las calles del conurbano, su hermano Kevin se metió de lleno en la música y comenzó a forjar aquel DT Bilardo, el que hoy en día produce hits de taquito. Durante 2008, el joven comenzó a trabajar para los cumbieros de la movida tropical como MC Caco y La Liga, que sábado tras sábado copaban Pasión de Sábado para llevar la cumbia villera -otro invento bonaerense- hacia todo el país. Perro Primo recuerda: "Caían todos los pibes a mi casa en Morón, mi viejo les grababa los CD o algún tema, y mi hermano se encargaba de agregarle sus detalles. No existía la música moderna, los pibes venían a grabar cumbia primero y después un poco reggaeton. Yo ayudaba, les hacíamos las sesiones de fotos y los videoclip, veíamos el detrás de escena".

Gracias a las ruedas

La pasión fierrera de Perro Primo y su amor por camionetas, autos, motos y cuatriciclos hizo que, sin darse cuenta, encontrara en la música una forma de retratar sus vivencias. Durante las noches, Joel asistía a las picadas ilegales que se corrían en Avenida Gaona, que salían en los noticieros como una actividad terrorífica, aunque sin detalles, ya que ningún periodista se acercaba a vivirlo.

Buscando ponerle voz y sonido a la clandestinidad de los vehiculos, Perro Primo creó en 2013 la banda RPM -Revoluciones Por Minuto-, que rápidamente se viralizó en grupos de Facebook dedicados al stunt (piruetas), dado que sus letras pintaban a la perfección las andanzas de los pisteros. "RPM explotó y con eso empecé a trabajar de la música. Era una onda distinta, algo que nadie había hecho hasta ese entonces. La pegamos pero no nos quedaba plata, no vivíamos de eso. Actuábamos como profesionales pero no nos daban tanta importancia", afirma Joel mientras destaca que, en paralelo a RPM, se volcó a la venta de ropa para subsistir por fuera de la música.

Cuatro-veinte

Un año más tarde, en 2014, Perro Primo y DT Bilardo comenzaron a forjar la tribu "Cumbia 420", cuya mezcla está compuesta de tres ingredientes: cumbia, reggaeton y marihuana. La clave cannábica está en el número 420, que se pronuncia "cuatro-veinte". A principios de 1970, en una secundaria de California, Estados Unidos, los estudiantes se reunían para fumar a la salida de la escuela, que finalizaba su jornada a las 4:20PM. El número se transformó en un código para hablar del tema entre ellos, sin que directores ni docentes sospechen de qué se trataba. Con el correr del tiempo se extendió a todos los consumidores de la planta de cáñamo y se convirtió en un símbolo de la cultura, a tal punto que el Día Mundial de la Marihuana se celebra el 20/4.

A pesar de que en algunos medios de comunicación todavía se hace referencia a la marihuana con un tinte peyorativo, Perro Primo afirma que no le interesa demasiado. "No le doy bola a la gente, ahora estoy re acostumbrado porque esta muy normalizada. No es lo mismo que antes, que si fumabas eras un drogadicto, un vago y no tenías chance de nada. Ahora es otra la historia, la gente entendió que no sos un delincuente por fumar. En mi caso, el tema se termina cuando me escuchan hablar, porque se dan cuenta que nada que ver, que no me meto en nada raro, y que tampoco bardeo por fumar", afirma.

Joel afirma que fuma porque "es recreativa y te abre el conocimiento". "Para hacer los temas suelo fumar, pero no es algo indispensable. El hecho de ponerse a escribir depende mucho del lugar. A veces escribo 're loco', a veces 'careta', o a veces me tomo una copa. Lo veo de distintas perspectivas, no me encierro en nada", dice.

El salto a la fama

En la actualidad, la Cumbia 420 está encuadrada dentro del RKT, el género musical que se gestó en el boliche "El Rescate" de San Martín hace diez años, de cuya abreviación derivó el nombre. La Cumbia 420 es "la marca dentro del género", en palabras de DT Bilardo, y escaló a niveles altísimos de conocimiento cuando apareció Elián Ángel Valenzuela, "L-Gante", un pibe de General Rodríguez que se contactó con los Rivas para hacer música.

"A L-Gante lo conocimos en 2016, él buscaba hacer producciones como las que tenía RPM. Mi hermano le cobró la producción dos veces, pero a la tercera le dijo 'voy a ser tu productor, no te cobro más porque la explotas'", recuerda.

La sorpresa de DT Bilardo por el talento del rodriguense hizo que el productor se lo presente a su hermano. "Conocí un pibe que la rompe, hacete amigo así lo hacemos de la Cumbia 420", le dijo Bilardo a Perro Primo. El de la barba de colores lo recuerda: "Me tomé el bondi, me fui para General Rodriguez y empezamos a darle forma. Cuando L-Gante sacó "L-Gante RKT", ahí comenzó la gran historia. L-Gante se clavó la Cumbia 420 y la llevó al estrellato".

La Cumbia 420 cuenta con la particularidad de que cada intérprete se la dedica a una temática. Perro Primo canta "Cumbia 420 pa' las mechas", haciendo referencia a los vehículos, que siempre captaron su atención. L-Gante le canta "Cumbia 420 pa' los negros", y El Noba, cuya fugáz carrera se marcó a fuego en la vida de sus seguidores, entonaba el famoso "Cumbia 420 pa' los turros".

El Noba, el cantante de Florencio Varela que murió en un trágico accidente de moto, también cumplió un papel importante en la vida de Perro Primo y del género Cumbia 420. Si bien L-Gante ya hacía de las suyas y daba luz a esta tribu bonaerense, Joel le asegura a este diario que, luego de su época de fama con RPM, él saltó de nuevo a la cima gracias a "Trucho", el tema que sacó a dúo con El Noba el 11 de septiembre de 2021, que cuenta con más de 65 millones de visitas en YouTube y que ofició como la confirmación del Noba dentro de la escena musical.

Hoy el desafío es la innovación

Ser "el creador" tiene sus pro y sus contras. La innovación se convierte en un requisito y Perro Primo lo sabe. "Estoy todo el día buscando cosas nuevas, para conectar con la gente y entrar a sus casas de una. No podes sacar música y nada más. Estoy haciendo música mucho mejor, que suena envolvente, profesional. Los videos son más piolas. Trato de no mostrar alcohol, de no estar fumando, todo más profesional", afirma.

El cantante destaca un cierto estancamiento en el género. "Ultimamente los temas de RKT tienen las mismas letras, las mismas bases, el mismo estilo. Eso aburrió", afirma. "Los que están pegados ahora no tienen ni idea de lo que es bajar, y para eso hay que estar preparado. Los artistas de RKT que ahora suenan en todos lados, si este año o el que viene no se renuevan, mueren", dice. Y advierte: "Si no conectás con la gente con algo innovador, no haces música nueva, no te profesionalizas y no sonás mejor para crecer de nivel, la quedas".

Pero además, expande su mensaje hacia los pibes y las pibas que comienzan a transitar el camino de la música. "A los que arrancan les digo que hagan música que sea nueva, si no pasa lo que está pasando con el RKT, que todos hacen los mismos sonidos. ¿No te cansas de escuchar lo mismo? Hablan de 'el conjunto deportivo', 'me robo tu wacha', todo lo mismo. Y después, les digo que insistan. Capaz te llega en seis meses o en tres años, pero es eso. Que sean innovadores e insistan", sentencia.