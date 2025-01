Luego del buen sabor que dejó su estreno, el Festival Nuevo Día ya tiene todo listo para consumar su segunda edición. Esto sucederá este sábado, a partir de las 17 hs, en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), mismo lugar que lo recibió en enero del año pasado. Y si su debut ofreció un pantallazo del llamado “Nuevo under”, con la simbólica invitación al grupo Massacre en calidad de acto central, en esta ocasión la curaduría reúne a la crema y nata del indie argentino. “El año pasado teníamos ganas de mostrar una escena, y ahora queremos mostrar ésta”, justifica Adrián Trapinsky, organizador del evento musical. “Más allá de under o indie, esto también sigue pasando. Son artistas del circuito a los que conocemos un montón, y que la vienen rompiendo”.

El pop alternativo del cuarteto Sunlid, el rock guitarrero de la banda Máze y la canción bonaerense de Revistas inaugurarán el Escenario Columnas. Al que más tarde se irán sumando los eclécticos Fonso y Las Paritarias, dueño de uno de los mejores discos nacionales de 2022; secundado por la actual revelación del indie patrio: El Nota, suerte de Daniel Jonhnston del Conurbano, a partir de un temario que aborda problemas de salud mental, adicciones a psicofármacos e injusticia social. Por esa vitrina también pasarán Nina Suárez, hija de la legendaria cantautora, actriz y poeta Rosario Bléfari; y la agrupación 107 Faunos, piedra fundacional de una manera muy platense de hacer música indie (de esa camada proviene igualmente El Mató a un Policía Motorizado).

Mientras que el Escenario Patio recibirá a los heroicos Tobogán Andaluz; a las postrockeras patagónicas Fin del Mundo; y a Mi Amigo Invencible. Estos últimos, pioneros de ese indie mendocino que revolucionó a la música local en la década pasada, llegan al Nuevo Día después de haber despedido el 2024 en un Niceto Club lleno. “Me resulta fascinante no parar. Si me quema lo que me gusta hacer, vamos a fondo”, sentencia Arturo Martín, baterista del sexteto, a propósito del raid recitalero que hoy viven incluso los artistas nacionales, al punto de que este enero presenta una oferta inédita. “Éste es un festival que genera un espacio cultural enorme del que podemos salir transformados. Y lo mejor es que la gente podrá ir de un escenario a otro sin perderse ningún show”.





Amén de repasar sus clásicos, durante su performance Mi Amigo Invencible continuará ahondando en el repertorio de su nuevo disco, Arco y flecha (2024), que los llevará este año a girar por primera vez por Europa. “En esta etapa, cuando tocamos en vivo nos convertimos en otro grupo”, advierte Martín, a manera de invitación. El que literalmente sí se reinventó fue Fonso, a partir de la constitución del proyecto Fonso y Las Paritarias, en el que juntó fuerzas con otros músicos. “Son caminos que se encontraron”, reconoce Lucas Difonzo, el nombre detrás del álter ego. “Toqué con mucha gente, me interesa seguir tocando con mucha gente y quiero conocer a más gente a través de la música. A raíz de la pandemia, no me satisfacía seguir tocando solo. Así nacieron Las Paritarias”.

Tras Día del trabajador, disco debut de espíritu peronista que se coló entre los mejores álbumes nacionales de 2023, Fonso y Las Paritarias tiene prevista la salida de la secuela para el 28 de marzo. Es por eso que tantearán sus noveles temas en el festival. “No sólo es un disco ecléctico, sino que todos hicimos canciones. Ahí se puede ver la cultura musical que tiene cada uno”, dice Fonso. “Es como una enciclopedia de vida sobre nosotros, porque venimos de diferentes ciudades y tenemos distintas edades”. Por su parte, Nina Suárez llega al evento luego de haber ocupado en diciembre, en La Tangente, el rol de su madre en uno de los proyectos que lideró: Sué Mon Mont. “Surgió la propuesta, y tocamos de vuelta esos temas. No sé cuándo repetiremos porque así era el espíritu de la banda: se toca cuando se puede”, aclara la música.

Al mismo tiempo que articulaba un 2024 productivo, Suárez empezó a preparar su segundo álbum. “Todavía falta”, se sincera. “Hay un par de temas que venimos tocando, pero no presentaré más nada de lo nuevo hasta que salga el disco. Lo importante ahora es terminar de grabar. La idea en esta ocasión es estar en pandilla”. Algo para decirte (2022), primer álbum de la cantante y compositora salió por Laptra, disquera que en esta edición del Nuevo Día también está representada por los 107 Faunos. En 2024, los platenses editaron “Dueña / Aeronostalgia”, single compartido junto a J, vocalista de Los Planetas, banda insignia del indie español. “Es una colaboración mutua que surgió a partir de grabar en 2022 el disco solista de J, como backing band”, explica el bajista y violero Félix Sisti Ripoll.

Sobre la curaduría de esta segunda edición del evento, en la que se puso el foco en el indie local, Ripoll, cuya banda tuvo la oportunidad el año pasado de abrir los shows de Los Planetas en Madrid y de Pavement en Buenos Aires, reflexiona: “No vas a cambiar lo que te sale hacer porque cambie el contexto. Todo coexiste, todas las escenas, la contemporánea con la que viene de atrás”. Y Arturo Martin opina: “Siento que siempre hay una necesidad de matar y revivir cosas. Que cada uno elija donde quiere estar. Nosotros queremos acompañar al festival y a estas bandas. Que nos pongan el mote que quieran”. Mientras que Fonso toma distancia no sólo de esa etiqueta, sino de cualquier otro rótulo: “No entramos ahí por todo lo que queremos aspirar. Tampoco tenemos un nicho al que queramos defender”.

Estanislao López es el productor musical estelar del “Nuevo under”, de lo que da fe su aporte en discos de artistas como Mujer Cebra, Buenos Vampiros o Las Tussi. Si bien no será de la partida el sábado, tuvo un papel esencial en el debut del Nuevo Día. “Ambas escenas están empezando a hermanarse”, cavila. “Aunque está muy marcada la diferencia entre lo que fue el indie de la década pasada de lo que es toda la nueva generación del under. En el apogeo del indie, la etiqueta under medio que desapareció”. Sin embargo, la intención del festival es englobar a ese conjunto, al igual que reforzar el diálogo, según cuenta Leonardo De Cecco, otro de los organizadores. “Cosquín se hace en febrero, Lollapalooza en marzo y Baradero en abril”, enumera el baterista de Attaque 77. “Y ahora sabés que está el Nuevo Día en enero”.