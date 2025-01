FESTIVALIPSIS ► La edición 2025 del festival Mardelpop tendrá doble fecha en Brewhouse Puerto con Mi Amigo Invencible, Mujer Cebra, Las Tussi, Luzparis, El Nota, Maniobras y más (7/2) y con Buenos Vampiros, Daniel Melero, Melingo, Fin del Mundo, Nenagenix, Tomates en Verano y otros (8/2) ► El ecológico Festival Del Sol & La Luna ofrecerá talleres, debates, arte, música y comunión con la naturaleza a orillas del Lago Epuyén, con posibilidad de acampe y shows de Santiago Motorizado, Juana Aguirre, Leila Cherro, Lucy Patané, Loli Molina, Santi Adano, Manque La Banca y más (7 y 8/2, Camping El Refugio del Lago, Epuyén, Chubut) ► Y para ir anotando para el otoño, el Festival Wine Rock juntará música en vivo, cata de vinos y gastronomía (5/4, Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, Mendoza).

DE VISITANTE ► Por orden cronológico, te recordamos que se anunciaron shows de los alt-poperos neozelandeces Balu Brigada (20 y 21/1, Movistar Arena, como teloneros de Twenty One Pilots), los alternativos uruguayos Astroboy (21/2, La Tangente), los metaleros suecos Soen (26/2, Arena Sur), los reggaeros chilenos Gondwana (27/2, Teatro Opera La Plata), los darkwaveros californianos Drab Majesty (28/2, Niceto Club), el cantante popular brasilero Armandinho (6/3, Groove), el rapero español Ambkor (8/3, La Trastienda), los pioneros jamaiquinos Israel Vibration & Roots Radics (15/3, Groove), los indies australianos Parcels (19/3, C Art Media, como sideshow de Lollapalooza), el cantautor estadounidense Benson Boone (24/3, Teatro Vorterix, también como sideshow del Lolla), el punk rocker español Evaristo Páramos (24/4, Estadio Cubierto Malvinas Argentinas), los legendarios londinenses The Pretenders (15/5, Movistar Arena), el cantautor mexicano Ed Maverick (31/5, Auditorio Belgrano) y los indies estadounidenses Clap Your Hands Say Yeah (13/6, Niceto Club).

PASAME LA DATA ► Hasta el 10/3 sigue abierta la convocatoria en la categoría video para el Premio Arthaus de Artes Visuales, en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes, que entregará un primer premio de 2,5 millones de pesos y dos segundos premios de 1,5 millones.

RONDA DE FREE ► El madrileño Chuty se consagró como "el GOAT de los freestylers" al imponerse en la gira de la primera edición de la FMS World Series, donde los más destacados competidores internacionales de FMS –incluido Larrix, campeón mundial en 2023– compitieron en una superliguilla que los paseó por Bolivia, Chile, Colombia, México y España.

PANTALLAZOS ► ¿Pelis? Una presencia tan invisible como inevitable persigue a tres mujeres en distintos momentos y lugares, en la película española El llanto (2024, Pedro Martín-Calero), que esta semana proyecta el Cine Cosmos UBA (Av. Corrientes 2046) en una cartelera que también incluye la argentina Chocolate para tres (2024, Tomás Sánchez), sobre una piba que quiere protagonizar una comedia musical pero tiene que ocuparse del hotel familiar ► ¿Series? La segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon: The Book of Carol promete un reencuentro entre dos de los personajes clásicos de la saga zombie (lunes 27/1, AMC) ► ¿Stand up? Martín Vázquez, Nazareno Móttola, Pipa Barbato y Juampi González comandan el ciclo de humor Abrí bien la boca, los martes y jueves a las 14 por DGO.

HACELA SIMPLE ► ¿Del año pasado? ¿De éste? Como sea, canciones nuevas de Rondamon + Los Pericos (Uno atrás del otro), Emi + Daniela Spalla (Doce días), Estani + FMK (Zero), Marki + Sofía Mora (Ojos negros), Santy-P + Nicolo (Acadiosa), Alma Zarza (Crash), Sol Pereyra + Cata Raybaud (No la vi venir), Suriz + Skinnybear (Apenas pueda), Viva Elástico (A veces casi), Ulyss (Ella siempre), Mai (Una carta para Celementina), Mariana Päraway (El cuervo), Círculo del Bosque (Sin mirar atrás), Tríada (Sale la Luna), Luchi (Nos tocó perder), Vietto (Esperando a que llegues), La Perla Irregular (Derrotas) y Clish (Hojas amarillas).





