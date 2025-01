Esta semana, desde Davos, el presidente español Pedro Sánchez dijo cosas que los líderes europeos no suelen decir: llamó a acabar con el anonimato en las redes sociales que "están dañando" a la democracia. Anunció que propondrá esa medida a sus colegas europeos en una futura reunión en Bruselas, con el objetivo de hacer de las redes sociales "espacios seguros y justos". Hizo un llamado a que Europa se "rebele" contra la "tecnocasta" de Sillicon Valley y propuso "abrir de una vez por todas la caja negra de los algoritmos de las redes sociales", alegando que "la moderación de contenidos y la verificación de datos son requisitos legales y morales que todos deben respetar". Y consideró que los dueños de las redes sociales deberían ser "considerados personalmente responsables del incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas, tal como sucede en otros sectores".

La mirada del investigador

Agustín Berti es investigador de CONICET sobre el impacto social de las tecnologías digitales y dialogó con Página/12 acerca de las palabras de Sánchez, que colisionan con las políticas de Donald Trump. En lo referente a la intoxicación política que generan las redes sociales, Berti comenta que el presidente español toma muchas discusiones del ámbito académico que hablan de la "infoxicación" y la incapacidad de distinguir verdad de falsedad, dada la velocidad a la que circula la información: “hoy los sujetos consumen información de manera muy acelerada y superficial. Y están siendo permanentemente perfilados por estas redes sociales que les ofrecen información que confirma el sesgo de cada persona, para garantizar así interacciones. El contexto es este avasallamiento que hace el libertarianismo de las ideas democrático-republicanas, redefiniendo funciones que siempre tuvo el Estado, como el querer eliminar el Banco Central e incluso la moneda nacional. Esto llama la atención al modelo europeo, que tiene aun una defensa fuerte del sistema republicano, donde hay distintas formas de representación de los ciudadanos que están organizadas de acuerdo a códigos como los que rigen a cualquier parlamento. En las redes sociales el foro está bajo control privado y no está regido por las mismas leyes que organizan la difusión de información que tiene la prensa. Entonces ahí tenemos nuevamente un dilema a resolver sobre estas nuevas formas de comunicación que habilitan la palabra de manera masiva, pero no exigen revelar la identidad, mientras se va intoxicando el debate social”.

La autonomía del algoritmo

Javier Blanco es doctor en informática por la Universidad de Eindhoven --Países Bajos--, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y director allí de la Maestría en Tecnología, Política y Cultura. Y analiza el trasfondo del discurso de Sánchez. Respecto de la idea de transparencia de los algoritmos, Blanco opina que esto “es un poco quimérico: los algoritmos no son transparentes porque efectivamente, son clasificadores estadísticos construidos en base a una cantidad de datos que maximizan ciertas funciones del sistema: buscan maximizar la interacción y para eso ponen en el feed contenidos que son exitosos respecto del interés de la persona. Van generando cada vez mayor actividad en las redes. Y aprenden en base a ese perfil de las personas, qué cosas mostrarle. Ese es el problema. Pueden mejorarse las normativas respecto de la auditabilidad de estos sistemas, a sabiendas de que siempre tendrán una opacidad intrínseca. Sería interesante incluir en la normativa acciones que favorezcan la aparición de redes alternativas en las que uno realmente tenga la libertad de elegir otro tipo de funcionamiento. Por ejemplo, una red donde tu feed sea configurable para que puedas elegir lo que te aparece allí. Creo que hay un agotamiento de este modelo de la red social al estilo X o Meta –Facebook e Instagram— pero no hay alternativas masivas con otro tipo de vinculación más colaborativa”.

--Las palabras de Sánchez son una reacción a Trump y Musk.

--Sánchez trata de responder ante lo espeluznante que está construyendo Donald Trump, en donde la Unión Europea es un convidado de piedra que lo único que hace es un seguidismo político paupérrimo, olvidando casi cualquier idea democrática, que es lo que está subrayando Sánchez al reaccionar así, como si fuese socialista, pero se trata simplemente de resguardar al menos la democracia ante lo que se viene. Comparto por supuesto lo que dice Sánchez del peligro por las tensiones que está produciendo esta nueva manera de mediación tecnológica respecto de las democracias, sobre todo respecto a la subjetividad que se constituye. Al mismo tiempo me parece que el principal problema no es tanto el tipo de discursos en sí mismos, sino qué subjetividades se favorecen con estos procesos hoy. Creo que amerita una mirada mucho más profunda y eso no se resuelve tan fácilmente con una normativa, que es lo que propone Sánchez. Esa normativa puede hacerse, aunque no parece fácil forzar a las empresas a modificar el tema del anonimato, siendo redes transnacionales. ¿Cómo hacés para exigirles que manejen esos datos personales de gente de cualquier país del mundo? Y tampoco parece que, si alguien se identifica con su nombre real, eso aminore la virulencia de las redes ni los discursos de odio. Mucha gente lo hace con nombre propio sin ningún problema, algunos presidentes inclusive.

--¿Cómo se puede encarar el tema de la moderación en las redes sociales?

--Es muy problemático. Hoy se moderan las redes sociales, pero de acuerdo a intereses políticos o culturales específicos. Y hay muchos posteos que son bajados. El tema es con qué criterio se modera y quién discute esos criterios. Hoy es un criterio completamente arbitrario por parte de los dueños de las redes. No es un camino simple. Siempre surgen otras redes que no tienen esa moderación. Me parece que esa es una preocupación entendible, pero inmanejable. Hace ya unos años, analizábamos el tema de las multas que se querían cobrar en Europa a las redes por la publicación de contenidos ofensivos. Se proponían multas significativas que Facebook y Google pueden pagar, pero no una red chica, con lo cual una consecuencia indeseada de esas multas multimillonarias es que terminan de consolidar monopolios, impidiendo que surja algún tipo de red alternativa. Entonces no es fácil esto, requiere un trabajo y un pensamiento mucho más sofisticado que lo que surge así rápido en un discurso. Creo que la mejor apuesta que deberían hacer los gobiernos es por la positiva: no solo normativizar e intentar restringir a las redes sociales actuales, sino aportar a la producción de nuevos espacios. Para eso hace falta plata, investigación y decisiones políticas de generar esos espacios y habitarlos para que sean atractivos para las nuevas generaciones. Se necesita tratar de producir desde la propia capacidad del Estado y de la sociedad civil para impulsar alternativas públicas que tengan otro tipo de características.