Falta poco para que los mercados de pases de los campeonatos de Primera División se parezcan a los antiguos mercados barriales. En breve, los futbolistas se exhibirán en las góndolas cual si fueran productos envasados y los presidentes de los clubes, y algún que otro intermediario, saldrán a comprar por cifras millonarias los jugadores necesarios para reforzar los planteles. Entonces escucharemos algunas voces de los puesteros:

–¡Hay delanteros y centrodelanteros, señores!

–¡A los zagueros! ¡Baratitos los zagueros!

–¡Amigo ¿no quiere potenciar su plantel por muy poco? Tengo una promo irresistible. Le hago un 40 % de descuento en un pago con efectivo, crédito o débito en volantes goleadores.

–¡2 x 1 en mediocampistas! ¡Le vendo mediocampistas en oferta al 2 x 1!

Y como en todo mercado, escucharemos voces de clientes protestando:

–Ey, señor. ¡Para el torneo pasado usted me vendió a Bongiovatti, me dijo que era goleador y apenas hizo un gol…y encima en contra!

–Flaco, te compré a Martínez Ríos, me dijiste que era un volante ofensivo. Y lo único que tiene de ofensivo es que se la pasa puteando a sus compañeros todos los partidos.

Imaginamos cómo serían estos mercados de pases con los protagonistas del actual torneo donde, seguro, reconoceremos la interacción de los puesteros con el presidente de Boca:

–¡Don Riquelme ¿no quiere comprarse un delantero recién salido de las inferiores de Argentinos Juniors? No le digo que es el nuevo Bichi Borghi pero está cerca de ser un nuevo Pisculichi. ¿No le sirve? Está re-barato…

–No, monstruo, te agradezco. Vengo de pagar 10 palitos verdes por Alan Velasco. Y me quedé sin nafta.

–Román, querido… Escuchá esta promo. Te vendo un combo de 2 carrileros importados de Uruguay buenísimos y si me los pagás al contado, te llevás un arquero suplente de regalo.

–No, por ahora paso, amigo. Ya compré un arquero suplente…

–¿Agustín Marchesín?

–Así es… y me salió saladito. Le tuve que pedir prestado unos verdes al Chicho Serna y no sé cuándo se los voy a poder devolver.

–Okey. Vos te los perdés. Ni en Chile están tan baratos.

–Fui al mercado chileno. Me traje 2 televisores y a Carlos Palacios por 4 millones 800 mil verdes. Costaban 5 palos, pero me hicieron una rebajita, jeje. Tuve que vender mi colección de mates para poder pagarlos. Por suerte el vasco Ander Herrera me salió gratarola.

–Y, más bien. Tiene 35 años, papito. Ese está para el partido despedida. Tampoco compraste juventud con el otro mediocampista…

–¿Battaglia?

–Sí, ese. Ni tampoco con Marchesín, que está llegando a los 37 y tramitando su afiliación al PAMI. No sabía que buscabas arqueros veteranos ¿No preguntaste si estaba libre Navarro Montoya?

–No seas mala onda. ¿Quién te mandó a vos? ¿Macri? Adiós, flaco.

Y ya que estamos imaginando, qué pasaría si los futbolistas fueran vendidos por manteros senegaleses plantados en las calles del barrio del Once. Y qué tal si los vemos pasar por la calle Pasteur, cerca de Plaza Miserere, al Muñeco Gallardo y su presidente Jorge Brito, relojeando la mercadería.

–Dale Papi… eh digo…dale Jorge, comprame uno más… porfi…

–Ay, Muñeco… Si ya te compré a Seba Driussi y a Martínez Quarta que me salieron un fangote, también te compré al chileno Tapia, a Galoppo, a Esquivel y a varios más que ya ni me acuerdo… mirá que mi tarjeta de crédito es de plástico, pero con tantas compras me la estás haciendo de goma.

–Te pido uno más, y no jodo más. Me gusta ese que tiene ese mantero.

–Ya llevo gastados como 30 millones de dólares, Muñe …Tengo que ahorrar para pagar el techo del Monumental.

–Eso puede esperar, Jorge… aparte Enzo Pérez llegó gratis, el paraguayo Matías Rojas también. Tengo miedo que se me lesione algún carrilero, tenemos pocos…

–Ok postergamos un mes más la construcción del techo. Hola… amigo ¿A cuánto tenés ese carrilero?

–Barato. 2 palitos verdes.

–Bien, dámelo.

–¿Lo lleva así o se lo envuelvo de regalo? Ah, por favor, los billetes de dólar que sean todos cara grande.

La sofisticación llegaría si los futbolistas se venderían por televisión, como esos programas de Compra Directa. Escucharíamos promos como estas que podría haber llamado la atención de la Brujita Verón: “¿Está cansado de que sus delanteros no la emboquen? Llegó la solución: Christian Medina es lo que usted necesita. Si llama ya, con la compra de Christian Medina en solo 15 millones de dólares, se lleva un wing izquierdo sin cargo. Llame ya al número que figura en pantalla. Y si lo hace en los próximos 20 minutos, obtiene un 30% de descuento en el pase de Lucas Alario y un poster desplegable de Ezequiel Piovi saludando a la hinchada. Consultá nuestros Foster Guillett Descuentos, con todos los medios de pago”.