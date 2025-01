Con la mira puesta en las elecciones legislativas y la disputa territorial con el gobierno nacional, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a cruzar al presidente Javier Milei. "La ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Femicidio, la Ley de Trata de personas salieron gracias, entre otros, al PRO. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y visión", aseguró el primo del ex presidente Mauricio Macri apuntando contra el discurso con ribetes xenófobos que Milei dio en Davos en el que afirmó que “la ideología de género, constituye abuso infantil”, entre otros temas que son políticas de Estado desde hace años. Además no perdió oportunidad para impulsar la candidatura de Mauricio Macri para las elecciones e medio término.

“Amo la diversidad que representa la Ciudad de Buenos Aires y amo todas las diversidades, las más tradicionales y las conquistas más recientes”, señaló el jefe de Gobierno porteño apuntando contra los dichos del presidente Milei en el foro económico de Davos y agregó que se trataba de “una conquista social, no es patrimonio de ningún espacio político. Esta ciudad va a seguir siendo un lugar donde la diversidad, el respeto y la convivencia van a subsistir y a ser identitarias nuestras”. El partido del ex intendente de Vicente López intenta despegarse todo lo que pueda del partido de gobierno, La Libertad Avanza (LLA), que le muerde los talones en el distrito con la intención de apropiarse de sus votantes y de la mayor cantidad de legisladores macristas que pueda.

El presidente atacó las leyes y las políticas de inclusión al brindar su discurso en la ciudad de Davos. En el foro económico mundial que reúne anualmente a jefes de Estado, líderes políticos, empresas, sociedad civil y medios de comunicación de todo el mundo para trabajar sobre los principales desafíos globales. Al tomar su turno al frente del micrófono, Milei no se avergonzó al indicar que “En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: son pedófilos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos con tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa”, y apuntó contra la figura del femicidio.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó el guante que le dejó en el piso Milei, aprovechó para mostrar al Pro un poco más blando que LLA en materia de derechos y rápido de reflejos volvió a insertar en el escenario político la posible candidatura del ex presidente Macri. “Es una decisión que tiene que tomar Mauricio, pero creo que sería muy bueno que él sea candidato, tiene las condiciones y es un gesto”, destacó y agregó que “Mauricio tuvo mucha generosidad a lo largo de este año o desde las generales en adelante. No dudó ni un minuto en decir que debemos apoyar a Milei para que sea presidente. Tal vez podría haber sido presidente sin nuestro apoyo, tal vez no. Pero lo hicimos y lo hicimos sin ninguna especulación”, intentando cobrar una factura que según el macrismo todavía está impaga.