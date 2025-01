La UEFA se jugará un pleno este miércoles cuando, desde las 17, se larguen 18 partidos simultáneos de la fase regular de la Champions League. Tras siete fechas y varias sorpresas, el certamen europeo estará cerrando su novedoso formato de 36 clubes en una misma tabla de posiciones (casi que "a la" fútbol argentino, dígase), una apuesta fuerte de los organizadores y bastante criticada por cierto pero que podría deparar más de un bombazo, con varios gigantes contra las cuerdas.

Manchester City vs. Brujas, por ESPN

Uno de los muy complicados es el Manchester City, por el momento eliminado. "Esto no es un problema, es una oportunidad. Sé que a la gente le preocupa que estemos clasificados o no, pero yo no pienso en ello", se defendió en la previa Pep Guardiola, fiel a su cuestionable estilo discursivo. El todopoderoso City, campeón en 2023, se ubica 25º con 8 puntos, fuera de los 24 que pasarán de fase (los primeros ocho directamente a octavos, los siguientes 16 a 16avos). Entonces se estará jugando la clasificación como local ante Brujas (20º con 11 puntos) y como tiene mejor diferencia de gol, un triunfo lo pondrá en 16avos. El empate no le sirve. Se podrá ver por ESPN.

Juventus vs Benfica, por ESPN 2

Otro que no puede descuidarse es el Benfica de Di María y Otamendi, 21º con 10 puntos y que viene de perder un partido increíble con Barcelona (4-5). Con televisación de ESPN 2, visitará a la Juventus de Nico González (17º con 12), que busca meterse entre los primeros ocho. Otro buen duelo a todo o nada será el de Stuttgart (24º) y PSG (22º), empatados en 10 puntos (ESPN 3).

Entre los de arriba, Liverpool (1º con 21 puntos) y Barcelona (2º con 18) ya están en octavos. Los de Alexis Mac Allister visitan al PSV de Walter Benítez (19º con 11) mientras que los catalanes serán locales del Atalanta de Mateo Retegui (7º con 14), partido que se podrá ver por el canal 116 de Flow. También jugarán octavos Arsenal (3º con 16) e Inter (4º con 16), a menos que suceda una catástrofe. Los londinenses reciben al eliminado Girona (31º con 3) y los de Lautaro Martínez al interesante Mónaco (10º con 13), con televisación de Fox Sports 2.

De Paul, Dibu y Julián

Entre los argentinos campeones del mundo, el Atlético de Madrid de De Paul, Julián, Molina y Correa (5º con 15) intentará asegurarse pasar a octavos en su visita al eliminado Salzburgo de Austria, con televisación del canal 117 de Flow. El Leverkusen de Exequiel Palacios (8º con 13) recibe al también eliminado Sparta Praga mientras que el Aston Villa de Dibu Martínez (9º con 13) se juega mucho de local ante el Celtic (18º con 12) por ESPN 4.

Por último, dos gigantes buscarán saltearse los partidos de 16avos y meterse directamente en octavos casi que por la ventana. Real Madrid (16º con 12) visitará al Brest de Francia (13º con 13) con transmisión de Fox Sports y el Bayern Múnich (15º con 12) recibirá al accesible Slovan Bratislava, que perdió todos sus partidos hasta ahora.

Además, todos los partidos podrán verse por la plataforma de streaming de Disney+.

Las posiciones en la Champions