Jugadoras de básquet del club bonaerense El Talar denunciaron que fueron filmadas con un celular mientras se duchaban en el Club Náutico Sportivo Avellaneda. Sucedió luego del entrenamiento para el partido que iban a disputar el lunes por la noche. "Vimos un brazo que sostenía un celular negro por arriba de la pared que divide el vestuario de hombres del de mujeres", señalaron desde el club visitante. "Por nosotras, por todos los equipos femeninos sin distinción de deportes y por aquellas mujeres que atravesamos situaciones similares, esto no puede ni debe normalizarse", reclamaron en un comunicado. El partido fue suspendido tras el hecho que se denunció en la justicia.

Lo ocurrido se dio a conocer en la misma noche del lunes. A través de un comunicado, desde El Talar relataron: "Apenas arribamos fuimos a entrenar, al terminar fuimos a almorzar y luego todas juntas nos dirigimos a los vestuarios dispuestos por el club. Después de unos minutos de ingresar al vestuario, mientras algunas nos estábamos bañando y otras esperaban para hacerlo, vimos un brazo que sostenía un celular negro por arriba de la pared que divide el vestuario de hombres con el de mujeres; el mismo apuntaba hacia las duchas y los cambiadores, donde nos encontrábamos las 12 jugadoras", expresaron.

Al advertir lo ocurrido, "de inmediato, las jugadoras dieron aviso a sus referentes, y ellos hicieron lo propio con las autoridades del club Náutico, quienes pusieron a disposición las cámaras del club en las cuales se pudo visibilizar a un masculino en actitud sospechosa que entraba y salía del vestuario", agregaron.

Ante ello, señalaron que "las autoridades de El Talar realizaron la denuncia correspondiente ante la justicia y decidieron no presentarse a jugar el partido", por considerar que se trató de un hecho "intolerable que viola la privacidad de cada una de las integrantes de este plantel".

También valoraron el comportamiento del club local ante el hecho. Y advirtieron: "Seguiremos las acciones que sean pertinentes. El compromiso de las jugadoras, staff y autoridades de El Talar es terminar definitivamente con estos hechos de un vez y para siempre".

Desde el club anfitrión, la jugadora Natasha Spiatta sostuvo en el programa Siesta Nacional, de radio Nacional Rosario Fontanarrosa, que se preparaban para el partido cuando, durante la tarde, se enteraron de lo que había sucedido. "Como equipo no vivimos algo similar, pero como mujeres nos toca de cerca porque creo que en algún otro ámbito todas pasamos por algún tipo de acoso".

Al mismo tiempo, señaló: "Es algo shockeante, una tristeza, pero sobre todo apoyamos a nuestras colegas que pasaron un momento muy feo y el miedo de no saber si eso se va a viralizar y todo lo que ello conlleva".

Consultada por hechos similares en la institución, la jugadora indicó que hace un año está en el club. "En lo personal me tocó vivir experiencias lindas, ningún tipo de maltrato que me haya tocado vivir, ver o presenciar, ni que me filmen mientras me baño. Mi hija, mis compañeras y yo nos bañamos ahí. La realidad es que enterarte de esto es muy chocante, muy feo". Además, sostuvo que el club estuvo "desde el minuto uno a disposición".

En tanto, la Asociación de Clubes manifestó su repudio por el "aberrante hecho vivido por las jugadoras visitantes" y se solidarizaron con ellas. También expresaron: "Valoramos el rápido accionar del club local poniéndose a disposición a raíz de lo ocurrido". Y completaron: "Acompañaremos a las jugadoras y a la investigación de la justicia rosarina hasta las últimas consecuencias".

El club emitió un comunicado. "Ante los hechos expresados por el Club El Talar, el Club Náutico Sportivo Avellaneda se solidariza con el plantel femenino de básquet de dicha Institución y lamenta profundamente el inaceptable incidente denunciado. Como institución, nos ponemos a disposición de las personas afectadas, así como de las autoridades correspondientes, para colaborar en todo lo necesario y asegurar que se esclarezca esta situación".

En tanto, el presidente del club rosarino, Pablo Creolani habló en Canal 3. "Estamos consternados. No nos esperábamos esto. Lamentablemente, nos encontramos con este caso, pero rápidamente pusimos todo a disposición para poder identificarlo. Las imágenes corresponden al ingreso/pasillo del vestuario, el ingreso de la institución y hasta que va al sector. Por la foto del carnet podemos verlo, pero los cortes de pelo van cambiando. Sería un chico de 15 años, categoría 2009", dijo.

"Intentamos comunicarnos con los padres a través del número que tenemos cargado en nuestro sistema, pero no tuvimos respuestas", señaló. Y agregó: "Trabajar con adolescentes no es fácil, los chicos piensan que es un acto chistoso y en realidad no sabe que están vulnerando la privacidad o el derecho de otro".

En el club Náutico Sportivo Avellaneda hubo una denuncia contra Creolani por violencia laboral y de género en perjuicio de Belén Giorgis en 2021, que publicó este diario en aquel momento. En octubre del año pasado, la jueza Patricia Otegui resolvió que además de indemnizar a la trabajadora por el vínculo laboral no reconocido, la institución “instrumente un protocolo de capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres dirigido a todo el personal dependiente de la institución, fundamentalmente del jerárquico”.