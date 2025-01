A Pablo Vasco, por su lucha

La asamblea antifascista del Parque Lezama despertó viejos fantasmas de la derecha, de la progresía de cierta izquierda y Nac & Pop. Como un eco de los años 90, cuando a la segunda y brutal onda neoliberal de corte neoconservador la llevó a adelante el peronismo menemista, en la contratapa de este diario, un reputado filósofo del campo nacional y popular desacreditaba las luchas travestis apelando a categorías hegelianas. No recuerdo las palabras exactas, pero sí los significantes hirientes que queriendo pasar por revolucionarios y eruditos, resultaron tan retrógrados como el régimen que se decía combatir.

Decía nuestro filósofo que “la” política no existía en la luchas de las “minorías” (término en desuso) y especialmente en la de las travestis que se le paraban a la yuta a altas horas de la madrugada cuando ejercían un trabajo: el sexual. Según su argumento, las travestis eran una “apariencia”, “no eran”, ergo, la lucha que llevaban por su supervivencia, por su derecho a vivir y laburar para comer y pagar una habitación sobrevalorada en un hotel no era “política”, era fantasmática.

Imágenes de la Asamblea en Parque Lezama, por Enrique García Medina





Raro que alguien que seguro había leído el Manifiesto Comunista no recordara al tipear sus argumentos que la “lógica del fantasma” era la del anuncio de una revolución victoriosa que convirtió a un país agrario en lo que hoy es una de las potencias mundiales. Para él, “la” política debía ser “universal” (confundiendo este concepto con homogeneidad) se había “fragmentado” y las “diferencias” sólo eran un engaña pichanga para la gilada no ilustrada.

No hizo falta que ninguna travesti le respondiera, fue una periodista también de este medio que le cantó la verdad en una sesuda reflexión de la cual solo recuerdo el remate que decía algo como “Lástima que en tu revolución donde surgiría el hombre nuevo no aparezcan las mujeres nuevas, las travestis nuevas”. Yapeu.

En esos años, el progresismo gobernaba la ciudad y defeccionaba una y otra vez hacia la derecha luego de derogar los edictos policiales, redactó al menos dos veces el Código Contravencional del mismo modo que durante la década ganada se endureció el Código Penal de la mano del movimiento del falso ingeniero Blumberg quien luego se presentara a elecciones a gobernador y sacara el 1.24% de los votos.

Como en la época de Weimar, el democratismo soso de progresía miedosa empolla al huevo de la serpiente que luego los picará. U otro modo de decirlo: hay un sector progre, de izquierda o nacional/popular que no entendió todavía esa lógica que da nombre al nuevo disco (sí, disco) de Charly García: la lógica del escorpión.





Les que sí entendieron que en la política hay contradicciones insalvables y allí no hay consenso posible fueron los neo fascismos de la nueva Internacional Reaccionaria que atacan a las diferencias (de clase, etnia, sexogenéricas, de procedencia, aspecto personal, etc.) sabiendo muy bien que no son apariencias, sino modos concretos en que la desigualdad en la distribución de bienes se manifiesta.

Las luchas “identitarias” que son vapuleadas bajo la importación del significante “woke” (que las bestiecitas faltas de Dios carentes de metáfora no se dan cuenta de que significa “despierto”, es decir, que al ser “woke” es no tener los ojos cerrados y verla) articulan modos de injusticia en el acceso a circuitos de consumo, participación y hasta derecho a la vida. ¿O alguien se piensa que la personas LGBT+ en su mayoría no somos laburantes o jubilades que vivimos de nuestros sueldos hoy monitoreados por ARCA (¿Otra vez falta de metáfora?)

No es casual que Milton Friedman, el padre de la bestia neoliberal en su fase neoconserva y antecedente del capitalismo corporativo neofascista actual, en una paradoja contra sí mismo (su origen judío) cierre su libro “Capitalismo y Libertad” del año 1967 diciendo que los principales enemigos de la libre empresa provienen de las minorías movimiento negro, mujeres, migrantes y homosexuales. Entendió mejor las condiciones materiales y el carácter emancipatorio de las luchas “woke” un fascista como Friedman en la década del hombre en la luna, que la política cultural argentina de los 90 que nos acusaba de “fragmentadores del sujeto revolucionario”, “apariencias”, “luchas particularistas”.

Hoy volvemos a leer la misma proscripción bajo la forma de silencio o desvalorización en los foros con opiniones de las notas sobre la Asamblea Antifa de Parque Lezama, en el silencio de tanto artista, político y periodista (¿dónde está Novaresio?) y en las declaraciones dinosáuricas del peronismo conservador a lo Guillermo Moreno. Fue Carlos Jáuregui quien en la frase “En el origen de nuestra lucha, el deseo de todas las libertades” dio testimonio en primera persona del singular de una primera persona del plural: el nosotres LGBT+ que el sábado 18 cantó por los 30.000 detenides-desaparecides, por les jubilades, por les trabajadores públicos, por el Hospital Laura Bonaparte y por, como dijo Georgina Orellano, todos por “los rotos” que hoy están tirades en las calles.

“Lo puto no quita lo facho”, como “Lo progre no quita lo discriminador”: la lucha LGBT+ “per se” no es pivote de todas la luchas, pero en este contexto quitó la modorra a una dirigencia social, política, cultural, profesional y sindical que asusta por pasividad y falta de humildad e ingenio para la construcción colectiva. No somos un fragmento, somos un llamado de atención que la exclusión tiene varios rostros y contra todos ellos vamos a marchar este sábado.