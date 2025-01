En lo que podría ser un atisbo de un freno del Estado al avance del capital tecnológico, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acusó al CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, de hacer hacer operaciones en negro y usar los fondos de los usuarios de su empresa en el carry-trade. Y le advirtió que no tolerará aprietes.

La disputa -que aún no cesó- se había iniciado por un reclamo de Mercado Libre, que denunció una supuesta suba en Santa Fe de Ingresos Brutos a las billeteras electrónicas. De hecho, la Cámara Argentina Fintech también se había quejado de una suba del 5 al 9 por ciento en la provincia.

Esta suba de IIBB en Santa Fe y en otras provincias afecta a consumidores y Pymes, al encarecer productos y servicios, y poniendo en riesgo miles de negocios que sostienen la economía local", señaló Mercado Libre un comunicado. Más tarde, se sumó Ualá al reclamo, la billetera virtual de Pierpaolo Barbieri. El reclamo es muy similar al que repetía Caputo cuando los jefes provinciales exigían una rebaja de las retenciones para el sector agropecuario.

El ministro de Economía santafecino, Pablo Olivares, reveló que sólo en diciembre pasado detectaron 40 mil operaciones en negro en la plataforma de Galperin. En cuanto al aumento de Ingresos Brutos, manifestó que "Santa Fe lo que ha hecho es igualar (a las billeteras virtuales) en el tratamiento tributario con los bancos, sólo por los intereses que cobran para financiar compras, préstamos y otras operaciones financieras. Y también por los réditos que obtienen de la bicicleta de 48/72 horas que hacen con los fondos de los comerciantes".

Sobre esas palabras se montó Pullaro: "Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera", afirmó el gobernador radical.





"Lo que hace la provincia de Santa Fe es cobrar impuestos a operaciones que se hacían negro. No estamos aumentando ninguna alícuota. No intenten mentirle a la República Argentina, en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro, se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos", añadió Pullaro.

"Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento. Con Santa Fe, no. No negociamos el orden y la eficiencia. Ni tampoco toleramos aprietes", remató Pullaro.