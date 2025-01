La reconocida actriz Valentina Bassi convocó por la 750 a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista del próximo sábado 1º de febrero y aseguró que se trata de una iniciativa clave para ponerle fin a las políticas de odio que ha puesto en marcha el gobierno argentino.



Bassi aseguró que, en lo personal, le parece “muy importante y necesario estar”. “Porque la violencia no es solo contra el colectivo LGTB+. Todos los que nos sentimos agraviados está bueno que estemos”, afirmó.

“Estoy en Mar del Plata, así que nos juntamos acá. Me parece muy importante estar, muy necesario. Lo necesito yo, personalmente. Me parece que la violencia y los discurso de odio, que están como políticas de estado, me parecen peligrosas”, dijo.



Y añadió, tras el polémico discurso de Milei en Davos: “No puede terminar bien cuando desde el poder de baja tanta violencia y odio. Dicen palabras espantosas. De alguna forma hay que frenarlo”.

“Sobre todo la necesidad de juntarme con gente que quiere frenar esto. Yo lo necesito. Es una necesidad personal en este caso. Muchas madres y padres de hijos con discapacidad no estamos sumando la marcha”, dijo.

Bassi, que tiene un hijo con autismo, añadió: “El colectivo de discapacidad al que pertenezco está siendo terriblemente atacado. No sabemos si nuestros hijos van a peor terminar sus terapias. Están cerrando centros de día, hospitales”.

“Están haciendo un desastre con el Hospital Bonaparte. Es un momento donde me parece importante salir a decir basta. Porque se está atacando todo: la salud pública, la educación. Cualquier colectivo es el enemigo. Solo el individualismo es lo que está bien”, finalizó.