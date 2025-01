La lista de funcionarios expulsados de La Libertad Avanza en su primer año de gestión fue extensa y 2025 comenzó con otros tres despedidos, entre los que figuran el del procurador del Tesoro Rodolfo Barra y el amigo del presidente Eduardo Serenellini. En el Poder Legislativo la capacidad de echar a alguien elegido por el voto popular es un poco más compleja, pero las diferencias políticas, los destratos, despechos y desacuerdos registran otra marca registrada del clan Milei. El caso más fresco es el de Ramiro Marra, quien fue candidato a jefe de Gobierno y presidente de bloque en la Legislatura porteña, hasta que la hermana del presidente le dijo chau. Pero claramente no es el primero y, muy probable, tampoco el último de un método poco convencional: los díscolos, al freezer.

Marra y Casielles, deportados

"Viva la lealtad. Viva la libertad, carajo. Mañana hablamos", mostró fidelidad Marra en su despedida del bloque que supo presidir y perdió a manos de María Pilar Ramírez, el alfil de Karina en la Legislatura porteña, quien durante todo el año se dedicó a mostrar los dientes. "Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", fue la explicación oficial para justificar la deportación política de Marra.

Pero el voto del presupuesto de Jorge Macri fue apenas una gota en un vaso que ya parecía rebalsado. Porque el recelo con María Pilar Ramírez venía desde varios meses y Karina Milei solo esperaba al momento adecuado. Marra insiste en que seguirá militando para los Milei, aunque hay rumores que lo sitúan como un candidato por afuera que podría robar votos a LLA y, por consiguiente, favorecer al PRO.

Y si Pilar Ramírez fue el alfil de Karina para destronar a Marra, también resultó ser la que eligió la suerte de otro legislador porteño de LLA. Eugenio Casielles entró a la Legislatura como primer candidato en la boleta mileísta, con Pilar Ramírez en segundo lugar -respetando el cupo femenino-, pero en noviembre pasado rompió filas y creó un monobloque denominado “Transformación”. "Se llama 'La Libertad Avanza', un espacio donde se defendía la libertad y hoy en el espacio no hay ninguna libertad. No hay libertad de opinión, no hay libertad de acción, no hay libertad de nada. Es completamente verticalista y la opinión de los demás no importa", sentenció Caiselles uno de los fundadores del LLA en la Ciudad, otro que tampoco pudo torcer el brazo de "El Jefe".

Zago, Pagano y Arrieta

Con la salida de Marra quedaron pendiendo de un hilo otros tres legisladores que respondían a su bloque ya dividido con Ramírez: Jorge Reta, Sandra Rey y Edgardo Alifraco. Los nombres de Rey y Alifraco llevan la historia del Parlamento porteño al Congreso Nacional. Los legisladores son integrantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), encabezado por Oscar Zago, el ex presidente de bloque de LLA en la Cámara de Diputados y expulsado tras enfrentarse con el presidente de la Cámara Martín Menem y, claro, con Karina.

Cuando Marra había sido desplazado de la presidencia en la Legislatura por primera vez, Zago ordenó a Rey y Alifraco que amenazaran con una ruptura para forzar que Karina diera marcha atrás y, así, mantener la unidad libertaria. Pasó el tiempo y la hermana volvió a cargar los cañones: Marra salió despedido. En tanto, Zago -que había sido enviado a cuarteles de invierno- volvió a ser un aliado clave para las votaciones y es convocado a negociar junto a los bloques del PRO y la UCR. Eso sí, es poco probable que pueda anotar un nombre en la lapicera que armará la lista de candidatos 2025.

Los chispazos entre Zago y Karina ocurrieron después de la conducción fallida del titular del MID en el primer intento de aprobar la Ley Ómnibus y por la disputa de la presidencia de la comisión de Juicio Político. Allí, Zago quería ubicar a la diputada Marcela Pagano, pero Menem ordenó suspender la sesión intempestivamente, mientras el entonces presidente de bloque oficialista intentó seguir con el respaldo de legisladores opositores y nombrar a la exconductora de televisión. El oficialismo desconoció la votación y finalmente expulsó al diputado porteño. Fue con una reunión a la medianoche, en la que nombraron titular de bloque a Gabriel Bornoroni. Karina no quería que un posible juicio político contra su hermano quedara fuera de su control.

Pagano no siguió el camino de su "protector". No opinó sobre la salida de Zago y ni siquiera dejó el bloque de LLA, a pesar de haberse padecido la ola de acoso de los trolls libertarios que derivó en una internación hospitalaria. Sin embargo, Pagano mostró las heridas y sus diferencias tras el episodio de la visita de los diputados de LLA a los genocidas presos en Ezeiza. Esas impugnaciones, entre otras, le valieron a la ex periodista de América y TN repetidos ataques por parte de Lilia Lemoine, quien la señala como desleal a Milei. En los pasillos del Congreso se dice que cuando habla Lilia, Karina le da el guión al oído.

Lemoine llegó a acusar a Pagano de no querer dar quórum para la Libertad Avanza, la trató de "kirchnerista" y de ser parte de un complot junto a Lourdes Arrieta durante el caso de la visita a los genocidas. Este último nombre es otro de los deportados de la bancada mileísta La legisladora mendocina, arribada a las fuerzas del cielo desde el evangelismo, y que dio su salto público como "la diputada de los patitos", rompió tras decir que fue engañada a la visita en la cárcel de Ezeiza: acusó a su compañero de bancada Beltrán Benedit de "embaucarla" para sacarse una foto con Alfredo Astiz, entre otros genocidas. "Nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran", dijo queriendo desconocer la historia un día y se mostró con una edición del Nunca Más al otro.

su defensa comenzó a lanzar más acusaciones, dijo que Martín Menem sabía de la visita, que Karina compartía un grupo de Whatsapp donde se envió la invitación y filtró los proyectos en los que se estaba trabajando para liberar a los genocidas y las conversaciones sobre el armado de la visita. Antes de que la expulsaran, armó su monobloque: "Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal" (FE).

El deshielo de Píparo

Una diputada que se fue y volvió a LLA fue Carolina Píparo, una embanderada de la causa que llegó a ser candidata a gobernadora por Buenos Aires. Píparo se peleó antes de poder integrarse al bloque en diciembre de 2023, luego de darse cuenta que las promesas del clan Milei son, justamente eso, promesas. Porque Javier Milei, luego de ganar las elecciones, confirmaba que Píparo manejaría el Anses, algo que finalmente no ocurrió cuando se calzó la banda presidencial.

Píparo armó un bloque (Buenos Aires Libre) y se llevó a otra legisladora electa en 2023 por la lista libertaria: Lorena Macyzyn, cuñada de la excandidata bonaerense. Sin embargo, Karina supo llamar al Congreso y hacer las pases. En septiembre, Píparo y su cuñado se sumaron al bloque oficialista.

Un sueño amargo

Quien dio el portazo y no volvió fue el formoseño Francisco Paoltroni. El senado supo describir a la Argentina como la bella durmiente y a Milei como "el príncipe les hizo el amor y los despertó a todos", pero salió del ensueño cuando la Casa Rosada otorgó 100 mil millones de pesos por decreto a la Secretaría de Inteligencia. "¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta ´¿Va a haber aumento para nosotros?´, y yo le digo: ´No, no hay plata´. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones", se descargó Paoltroni.

Esa reacción generó la expulsión por "diferencias irreconciliables". El pedido de expulsión fue firmado por su compañeros de bancada Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bartolomé Abdala. "La casta se está por comer al león, ¿y yo no tengo que hacer nada?", les dedicó. La carta fue recibida por la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villaruel, quien primero quiso rechazar la renuncia, pero no había aval para salvar la expulsión del díscolo.

¿Y la vice?

Villaruel, por el momento, es la que se mantiene a salvo a ella misma. Las diferencias con la Casa Rosada ya son públicas, la desconfianza en su accionar al frente de la Cámara alta también. El rechazo viene desde el mismo punto de donde surgieron el resto de las expulsiones, la Secretaría General de la Presidencia. "Las dos queremos lo mejor para Javier. Somos bastante parecidas.Y en el medio está Javier... ¡Pobre Jamoncito!", había dicho Villaruel sobre su relación explosiva con Karina, cuando aún su figura política era estimada por el Gobierno y los periodistas que responden a la agenda oficialista.

El último cruce entre Villaruel y la calle Balcarce fue directamente con Milei. En noviembre, en una entrevista con LN+, el presidente dijo que Villaruel "está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", que mantiene con ella "la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles" y que "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones".

Con el llamado a sesiones extraordinarias comienza el segundo año legislativo del gobierno de La Libertad Avanza y ninguna banca parece estar asegurada.