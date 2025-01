La Mesa de Organismos de Derechos Humanos encabezada por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora lanzó este jueves una convocatoria multisectorial para el próximo 4 de febrero a las 18 en la Casa de las Madres. La iniciativa tiene el objetivo de reunir a representantes de diversos sectores políticos, sociales, sindicales, científicos, académicos y artísticos para organizar un espacio colectivo que permita pensar iniciativas para “enfrentar la barbarie de Milei y su gobierno”, explicó a Página/12 la presidenta de Madres-Línea Fundadora, Taty Almeida.

El encuentro multisectorial propuesto por los organismos se da en un contexto de profundización del discurso de odio del presidente Javier Milei, quien recientemente amenazó en forma abierta a sus opositores (a quienes llamó “zurdos hijos de puta”) con que “tiemblen” porque “los va a ir a buscar”, además de defender el saludo nazi del magnate ultraderechista Elon Musk y de atacar violentamente a la comunidad LGBTIQ+ y los feminismos en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. En paralelo, el jefe de Estado lleva adelante un brutal ajuste sobre la política de derechos humanos desde que asumió su cargo, que incluye despidos masivos en los sitios de memoria que funcionan en los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Por este motivo, se proponen sumar “las mayores voluntades, conscientes de que es hora de reafirmar nuestro compromiso irrevocable con el pacto democrático que sellamos hace más de 40 años y que partiendo de nuestras muchas coincidencias en ese sentido, nos permita sellar la unidad imprescindible que requiere esta hora crucial”, afirmaron en el texto de la convocatoria.

En diálogo con este diario, Taty Almeida remarcó que la prioridad es “conformar un gran frente común para pensar iniciativas y seguir resistiendo entre todos de manera conjunta”, y en ese sentido destacó que “mucha gente importante ya confirmó su asistencia”, aunque por el momento prefieren no anunciar nombres. La convocatoria tendrá lugar tres días después de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, que para la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora tiene una “importancia enorme porque va a ser no solamente en Capital Federal sino en diversas provincias y es una gran contestación a los insultos y las atrocidades que ha dicho Milei”. “Me pone muy feliz la marcha que se va a hacer, así como también el encuentro que hubo en Parque Lezama, que fue algo totalmente espontáneo. Nosotras no podemos ir por razones obvias, pero apoyamos absolutamente la marcha y estoy segura de que va a ser algo impresionante”, enfatizó.

Para el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) Argentina, Eduardo Tavani, se trata del “primer encuentro de otros tantos que esperamos realizar con quienes tenemos muchas coincidencias, partiendo de la necesidad imperiosa de defender y sostener la democracia”. Tavani recordó que durante 2024 la Mesa de Organismos de Derechos Humanos realizó diversos encuentros también en la Casa de las Madres, pero sostuvo que en este momento es urgente impulsar una convocatoria “que no sea sectorial sino que sume las voluntades de quienes defienden la justicia social y los derechos humanos” para proponer “acciones concretas que busquen frenar las políticas de saqueo y desmantelamiento del gobierno de Milei y sus aliados y socios”.

“Entendemos que está en juego el Estado mismo, el Estado de derecho y la democracia, una democracia que tanto nos costó recuperar y que hace 41 años que sostenemos”, resaltó Tavani y expresó su preocupación por el enorme retroceso que significa Javier Milei. “Para nosotros la política pública de Memoria, Verdad y Justicia ha sido y es constitutiva de la democracia y ha sido fuertemente afectada por decisiones recientes del Gobierno”, dijo. “Esto se suma a declaraciones altisonantes, groseras y violentas que no podemos ignorar. No podemos hacernos los distraídos y permanecer indiferentes. La historia da cuenta de que si miramos para otro lado, el precio que pagaremos será tremendo”, aseguró.

Tavani alertó sobre el impacto del desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos que lleva a cabo la gestión de La Libertad Avanza desde el primer día de mandato. "Es un vaciamiento que habla a las claras de la pretensión del Gobierno", afirmó y planteó que "la Secretaría de Derechos Humanos es mucho más que una secretaría, tiene detrás una lucha de muchos años, que se remonta a la época de Raúl Alfonsín con la creación de la Conadep y el Juicio a las Juntas, y que después de la época de las leyes de impunidad, durante la cual nunca bajamos las banderas, hubo una confluencia entre el Estado y el movimiento de derechos humanos que fue vital, y puso a la Argentina en primer orden a nivel mundial". Por otra parte, en relación a la marcha del próximo sábado, el referente de derechos humanos aseguró que "las 42 regionales que la APDH tiene en todo el país están convocando para movilizarse junto a otros actores sociales y organismos". "La situacion es grave, es apremiante, y por eso es tan importante la memoria y la convocatoria para estar el sábado en la calle", completó.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli