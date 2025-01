Familiares de Lucas Mercado se manifestaron en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta exigiendo justicia por su muerte. El joven de 19 años terminó muerto cuando, en una crisis de ansiedad y pánico, pedía asistencia en el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, donde se la negaron e intervino la Policía. El abogado de la familia, Orfeo Maggio, pidió a detención de tres policías que intervinieron aquel día, ya que un estudio toxicológico reveló que habían ingerido cocaína, además el cuerpo del joven presentaba huellas de lesiones.

"Las muestras científicas expedidas por el organismo CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) y que se acreditan en el expediente judicial demuestran que, por ejemplo, un suboficial que llevó a cabo este procedimiento tenía tantos gramos de cocaína", dijo Maggio y recalcó que "hay una prueba contundente".

Mientras que "otros dos suboficiales que intervinieron en este procedimiento habían ingerido cocaína", por lo que se determinó de su orina, dijo el abogado, quien destacó: "estamos hablando de determinado tipo de situaciones realmente muy, pero muy delicadas". Explicó que ante esta situación, pidió como medida cautelar la privación de libertad de los policías involucrados.

"Eran tres los policías que actuaron en ese momento. En el análisis toxicológico salió que uno de ellos estaba drogado con cocaína y en la orina de los otros dos, que consumieron en determinado momento", confirmó Salta/12 la tía del joven, Beatriz.

En el momento previo de su muerte Lucas estaba en una crisis de ansiedad y pánico. Acompañado por su madre, su padrastro y su hermano pequeño había asistido al Hospital Miguel Ragone, pero le negaron asistencia y la situación empeoró cuando intervino la Policía.

"No se lo atendió, está determinado en la causa (...) hay testimonios que acreditan tal situación y se le dijo que no se lo podía atender porque tenía que intervenir el personal policial para que después ellos lo puedan atender", indicó Maggio. Además, subrayó que Lucas "estuvo bastante tiempo tocando la puerta del Hospital, no tuvo ningún tipo de asistencia, nadie le dio bolilla concretamente". Después de esperar en vano el joven se fue caminando, con intenciones de dirigirse hacia el Hospital San Bernardo, pero no llegó allí porque lo frenó la policía.

"Vinieron dos móviles policiales, (Lucas) estaba en una alteración total, esa es la realidad de todo, pidió que lo lleven a un hospital público por la situación dramática que estaba sufriendo en ese momento. Y ocurre lo siguiente, lo que se hizo fue ponerlo dentro de un carro policial" y subieron en otro móvil a la madre y al resto de la familia y los llevaron y a la comisaría y "de él no se supo más nada durante una hora y pico". recalcó Maggio.

"En el momento que se separa de mi hermana y a él lo llevan al Ragone sucedió esto. Una oficial que declaró manifestó que hubo una pelea, que cuando llegó encontró a mi sobrino tirado en las puertas del Ragone, con las tres cuartas partes del cuerpo adentro y la otra afuera, que el Hospital no los atendió y que luego salieron dos (integrantes del) personal de salud y una le dijo que ya estaba muerto", sostuvo Beatriz.

"Nuestra lucha es para que estos asesinos terminen presos. Mataron a mi sobrino, no estaban en condiciones para tratar con alguien que estaba en crisis de pánico. Recordemos que mi sobrino subió al móvil pidiendo ayuda para que lo lleven al Hospital San Bernardo", manifestó Beatriz.

Por su parte, Maggio indicó que al regresar al Hospital Ragone, la madre de Lucas lo encontró tirado en el piso. El cuerpo estaba "lastimado, aparece con golpes o por lo menos con escoriaciones, contusiones, que se puede palpar".

El abogado sostuvo que en el lugar "se presencia una gran discusión entre el personal policial y el personal del Ragone, donde uno decía que tenía la culpa el otro y el otro decía que tenían los otros la culpa". Contó que después, el grupo familiar "empieza a descubrir cosas".

"Hay testimonios de familiares que han manifestado que algún policía dijo: 'el chico estaba muy agresivo, nosotros tuvimos que pararlo, tuvimos que reducirlo de alguna manera'". Sin embargo, Maggio advirtió que en las tareas de reducción, "no se la mata a la persona y tampoco se llega a este tipo de resultado".

El abogado consideró que Lucas se resistió ante el personal policial por "la forma inhumana" en que fue tratado y la policía le pegó.

El abogado y la familia también reclaman que en la Legislatura de Salta "se forme una comisión permanente para que los representantes del pueblo, sean de cualquier partido político que sean, sean de cualquier grupo de opinión, indudablemente tomen conocimiento de lo que pasó y obviamente controlen las investigaciones".

En una entrevista previa que concedió a Salta/12 el letrado también requería al gobernador Gustavo Sáenz y a los ministros de Salud y de Seguridad, la apertura de sumarios administrativos.