En febrero los aumentos no se toman vacaciones

La liberación total de precios que opera desde que Javier Milei es presidente puso en tensión los bolsillos con alzas constantes y fuertes en servicios.

En febrero, los aumentos no se tomarán vacaciones y habrá subas importantes en tarifas de agua, luz y gas natural, alquileres, VTV, prepagas, internet, naftas telefonía y cable. Lo particular es que estos tarifazos, que pegan en los costos de las familias, son subregistrados por el INDEC, que mide una canasta vieja en la que servicios tiene un peso bajo. Por eso, en la calle la gente sigue quejándose de que el dinero no alcanza.