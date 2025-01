La significativa reducción del stock en frigoríficos durante las últimas dos semanas empujó el valor del novillito y de otras categorías de consumo en los mercados de Liniers y de Cañuelas. La suba repercute en los mostradores, donde las ventas de este producto se ubicaron en 2024 en el segundo año más bajo desde 1914, cuando comenzó a registrarse ese dato. Los aumentos en carnicerías llegarían al 7 por ciento y se trata de un dato clave en la medición de la inflación.

La suba de precios estaba en las previsiones del sector cárnico pero se proyectaba para más adelante. De acuerdo a lo que estimaron los expertos, la caída en la oferta de hacienda del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), del orden de 15 por ciento, se debe a factores climáticos y decisiones de producción "por falta de rentabilidad".

"En enero, hace 17 años que normalmente el precio de Cañuelas/Liniers baja de la mano de la merma en el consumo en vacaciones. Dicho esto, desde octubre del año pasado lo que viene pasando es que las categorías de consumo interno recuperan precios que estuvieron muy atrasados", explicó a Página/12 el consultor Andrés Costamagna.

El año pasado, según la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne Vacuna y Derivados de la Argentina (Ciccra), el consumo per cápita nacional de carne de vaca se planchó en 47,7 kilos: 9 por ciento menor en relación a 2023.

Desde el MAG, Alfonso Monasterio de la consignataria Monasterio Tattersall, sostuvo en declaraciones radiales que este jueves se registraron los precios más altos en novillito desde hace años. Por primera vez en 12 meses superó los 3.000 pesos el kilo, confirmando la tendencia al alza que venían recorriendo los cortes.

Aumentos

Los incrementos en los grandes mercados de hacienda impactarán en las carnicerías, donde las subas rondarían entre 5 y 7 por ciento. "Hoy el precio promedio en carnicerías es de 9.800 pesos, si la tendencia de este jueves se afirma mañana, es posible que llegue a 11.000 pesos aproximadamente. Incluso algunos locales tal vez intenten probar si el consumidor convalida un valor superior", estimó Costamagna, director de GanadosyCarnes.com.

En el caso de la vaca, el valor de mercado trepó de 1.200 a 1.400 pesos y para la conserva manufactura se mantuvo similar a la semana anterior: entre 1.100 y 1.150 pesos. Si este viernes la entrada de ganado se ubica en las 6.000 cabezas, las carnicerías empezarán a remarcar. Solo si ingresan más de 8.000 cabezas se podría evitar el traslado de precios al mostrador. Algo muy difícil de que ocurra.

Sobre las causas de la orientación alcista, el especialista detalló que la oferta está reducida porque:

*Se mantuvo estable la cantidad de cabezas en relación a la primera mitad de 2024 cuando el consumo estaba deprimido. "Con la recuperación de las ventas que terminaron en diciembre mejor que igual mes de 2023, no se llegó a equilibrar", analizó.

*Los costos de producción desalientan la elección del producto. "Subieron por ejemplo el combustible casi 4 veces, la energía eléctrica 3 veces, el impuesto inmobiliario, las tasas 180% aproximado, las paritarias. Todo esto hizo más caro producir y el precio era el mismo, volviendo al engorde a corral inviable con rentabilidad negativa muy alta", agregó Costamagna. Desde el engorde a corral se produce la mayor cantidad de las categorías de consumo de Argentina.

"Lo llamativo es que suba en enero cuando parte de los argentinos están de vacaciones, por lo que cuando regresen todos, creo, el precio se va a mantener. Hay una recuperación genuina del consumo, el consumidor elige el producto y paga lo que le pide el carnicero, ahora vas a tener un nuevo aumento, veremos si el consumidor convalida nuevamente o se restringe", evaluó el consultor de GanadosyCarnes.

Consumo

La estadística de Ciccra reveló que el consumo de carne en 2024 fue el menor en más de un siglo. Se trató del segundo más bajo desde que se lleva ese registro en 1914. Fue 1920 el año espejo con el del primer año de la gestión de Javier Milei, cuando el consumo por habitante quedó en 46,9 kilos.

El incremento en el precio de la carne es central en el dato de inflación. De hecho, en diciembre y por primera vez en el año la carne superó levemente al número global del Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec. Mientras que el general fue de 2,4 por ciento, los cinco productos de carne que mide el organismo se incrementaron 2,8 promedio en el Gran Buenos Aires.

Respecto al valor de los cortes de exportación, que en el segundo semestre se mantuvo quieto, el consultor argumentó: "China bajó los precios y los demás clientes de la Argentina están muy cautos, por eso esas categorías no modifican precios desde hace 3 meses. Y eso no pasará pronto. El mercado mundial está demandante pero los precios no son suficientes y a la Argentina en relación a Brasil y a Paraguay le está costando competir".