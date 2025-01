Todavía no somos del todo conscientes de lo que generó prender la televisión a cualquier hora y que allí estuviesen las explosiones catódicas diseñadas en oriente. "Soy fanático del animé desde que era chico", dice Marcos Prat, un treintañero criado al calor de Magic Kids y Fox Kids que ahora anda dirigiendo… un animé. Splitters, su proyecto, es un animé nacional y popular, un animé argentino.

La animación japonesa influyó en su cosmovisión y ahora, al frente de Studio Shirox, la productora desde donde realiza contenido para redes y se está cargando esta serie, configura un mundo fantástico que homenajea a los mangas shōnen de los '90 y de principios de los 2000. "Creo que las referencias más cercanas de Splitters son Shaman King, Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, Digimon, Pokémon y Beyblade, entre otras", reconoce listando los grandes valores.

El proyecto surgió hace seis años, cuando Marcos atravesaba una depresión y, en esas piruetas para escapar de la oscuridad, decidió metaforizar sus miedos y conflictos en situaciones fantásticas. "Por eso, el personaje principal se llama como yo y básicamente es una caricatura de mí, con la que exagero tanto las cosas 'buenas' como las 'malas' de mi personalidad. Realizar la serie me ayudó mucho a procesar y superar todo ese mal momento", expresa.

A la sazón, Splitters puede convertirse en uno de los primeros animés argentinos en la historia, después de experiencias –con diversos devenires, entre avances, tráilers y asomos– como Crunch, el crujido, Electro Andes, Org, Una Historia de Regnum, Shenku o el mitológico promocional de Academia Chokuzoka, de César Pereyra, aparecido en el año 2000 en uno de los CD de la revista Nuke.

Entretanto, Splitters partió como una serie web en formato motion comic y contó la historia de Marcos, un joven artista que tras morir en un accidente es revivido por una chica misteriosa que lo separa de su alma, la cual tiene personalidad propia y se hace llamar Randal. Desde ese momento tienen que encontrar la manera de volver a unirse mientras son perseguidos por vampiros, demonios y otros seres del inframundo. Contado así, también resuenan ecos de Birdy the Mighty, miniserie emitida en América Latina por Locomotion.

El motion comic, que a su vez viene de un cómic online, comprime un trabajo de dos años que incluyó la selección y coordinación de actores de doblaje, la edición y la musicalización. "Lo que más tiempo lleva, aparte de la edición de los videos, es el trabajo detrás de las actuaciones de voz, que son fundamentales para capturar la esencia de los personajes y darles vida de una manera auténtica", agrega Gonzalo Luque, su productor.

Detrás de esta aventura hay un equipo que consta de Santiago Canteros (productor), Micaela Ponce Mugica (edición), Julio Orellana (música), Octi Lfc (dibujante y colorista) y los mencionados Prat (dirección y guión) y Luque (productor general). Un team que, después de presentar un primer avance, planea realizar una adaptación con animación 2D tradicional. Tira Marcos: "Nuestro objetivo es realizar un piloto de 20 minutos para conseguir que alguna plataforma se interese en financiar la serie y así realizar una primera temporada completa". En sus planes está desarrollar unos 12 episodios de 20 minutos cada uno.

"Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento del piloto", se ataja Marcos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta tiene sentido: "Porque la producción es mucho más compleja y costosa que la del motion comic", sigue. Las estimaciones apuntan a que estará terminado para algún momento de 2026, pero mientras tanto subirán adelantos y videos manijeros a sus redes sociales. "Nos interesa hacer un producto de alta calidad, que no pueda diferenciarse de las mejores producciones japonesas. Es por esto que vamos a priorizar ese factor en vez de apurarnos y lanzar algo que quizás no tendría una animación tan pulida y termine decepcionado al público", explica Marcos. "Es una historia que tiene muchísimo corazón y que apenas comenzás a verla te das cuenta de que tiene una identidad muy marcada. Lo que más me gusta de escribirla es hacer referencia a los clásicos, jugando un poco con los estereotipos, y poder sorprender al espectador cuando menos se lo espera."

Entre las voces, Splitters cuenta con un elenco encabezado por Alejandro Graue, el mismísimo Dipper en Gravity Falls, de Cartoon Network, que interpreta a los dos protagonistas. "Splitters tiene todo para convertirse en un éxito. Es de esas historias que no entendés cómo no tienen más seguidores y popularidad. Ojalá pronto algún pope de los medios la vea y le 'ponga lo que hay que poner' para hacerla estallar como se merece. No sólo por su calidad artística, sino por la gente que hay detrás", se pliega Graue, visiblemente entusiasmado.

Prat y Luque son egresados de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires y, hasta el momento, están llevando adelante Splitters de forma completamente independiente. "Es la primera vez que realizó un proyecto 100% animado y eso es lo que más me motiva a hacer un buen trabajo", asegura Marcos. "Tuve la oportunidad de participar como artista de storyboards en el tráiler animado de Dragon Ball: The Legacy, un proyecto de fan fiction nacional, que me dejó mucha experiencia que hoy aplico día a día en Splitters", completa Gonzalo.

Por el momento, al tratarse de un proyecto autogestivo, aún queda mucho por hacer. Vaya el dato: un episodio de Chainsaw Man, uno de los más grandes hits de los últimos años, tiene un costo de producción de entre 100 mil y 300 mil dólares por episodio. Entonces, lo que les resta es un cara y cruz de empeño, suerte, talento y carambola.

"Apostamos a realizar una producción de buena calidad con una mínima fracción de ese presupuesto, considerando que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y que la inteligencia artificial está acelerando y abaratando los factores de producción. Mi intención es que Splitters sirva de modelo para que otros artistas puedan hacer lo mismo y que eventualmente podamos abrir las puertas a un mercado de animés producidos en Latinoamérica", concluye Marcos.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.