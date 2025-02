"Congelar los sueldos de febrero a junio es una locura", aseguró a Salta/12 el secretario del Interior de la UPCN Salta, Oscar Ibarra. El gremialista no ocultó su prepocupación, porque consideró que el 4% ofertado por el gobierno salteño como actualización semestral para todos sus trabajadores, es un porcentual que responde "a una inflación mentirosa".



Ibarra argumentó que en 2024 la actualización salarial también fue "a la baja", una situación que en 2025 parece profundizarse. Por otro lado, criticó esta segunda oferta. "Nos dieron una cifra, diciendo que la repartamos entre todos los trabajadores de la administración pública", manifestó sobre la propuesta del gobierno de Salta, que la semana pasada planteó que debían acordar entre todos los sectores estatales cómo repartir la partida de 100 millones de pesos para salarios asignada para ese fin en el presupuesto provincial 2025.

En el mismo orden, Ibarra explicó que el deterioro salarial que atraviesan todos los trabajadores estatales de la provincia se acentúa en el caso de los trabajadores municipales. "Hay compañeros que cobran 300 mil pesos, otros que con antigüedad no superan los 700 mil pesos. Y los que se jubilan, cobran la mínima. No podemos seguir así", reclamó, en alusión directa al porcentaje de ítems no remunerativos que se liquidan todos los meses, y que luego no integran la jubilación de los trabajadores y trabajadoras municipales al momento de su retiro. "Con la CGT vamos a hacer una presentación ante el Foro de Intendentes", adelantó, "porque el 80% de los municipios está pagando el 70% de los sueldos sin aportes patronales", aseveró.

"Nosotros también rechazamos la propuesta del 4%. Consideramos que la cifra fue insuficiente, porque no cubre los gastos de la canasta básica", dijo a este diario José Chaile, secretario general de la Asociación Empleados del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Salta. Remarcó que la propuesta "no llegó ni al 1% mensual".

En el mismo sentido, Chaile afirmó que el sector público al que representa se encuentra molesto por "la forma de plantear el monto a repartir", dijo, en referencia a la partida de 100 millones que corresponde al ítem salarios en el presupuesto salteño y que el gobierno propuso que los gremios decidan como repartirla. Agregó que en las paritrias en curso el gobierno "restó un bono que otorgó en enero de este año", cosa que calificó como "poco conveniente" para los y las trabajadoras. Finalmente, resaltó que ningún ministro del área advirtió que a los empleados del IPDUVS Nación ya no les pagan el ítem correspondiente al Fondo Fonavi, por lo que reclamó que el Estado salteño se haga cargo de ese código, de la misma forma que lo hizo con el Fondo Nacional de Incentivo Docente.



Un aumento "insignificante"

Educadoras y educadores estatales también rechazaron la oferta salarial. "El 4% en dos tramos fue rechazado de plano", manifestó Fernando Mazzone, secretario general de ADP, en diálogo con Radio Nacional Salta. "Somos concientes que la inflacion ha bajado, pero al mismo tiempo, las condiciones han cambiado", reflexionó. "El contexto es muy complicado y, en ese marco, tenemos que dialogar", aseveró. "Estamos de acuerdo que la provincia mantenga su equilibrio fiscal, pero hay que ver de dónde se puede sacar el dinero", agregó. Y a pesar de celebrar que el gobierno provincial mantenga una actitud dialoguista y llame a paritarias, aseguró que tanto el sector docente como el resto de los estatales esperan que Salta no tome decisiones como la Nación, "que comienza a despedir gente".

Acerca de la propuesta sobre un acuerdo entre gremios para repartir los 100 millones de pesos destinados a salarios, Mazzone aseguró que ese rol no le corresponde a los gremios. Si bien destacó que todos los sindicatos docentes acordaron con el gobierno la continuidad del pago del Fondo Compensador Salarial, consideró que deberían tener la posibilidad de negociar una actualización dentro de la mesa de negociación de los salarios en general.



Otro gremio docente, SITEPSA, también rechazó la propuesta del gobierno de Salta. "Solicitamos que, si era voluntad del gobierno continuar pagando el Fondo Compensador, que sea remunerativo y bonificable", aseveró su secretaria general, Victoria Cervera. "Rechazamos el 4% en dos tramos porque es de bajo impacto en el salario docente", argumentó. A modo de ejemplo, dijo que para un docente de grado de jornada simple, el incremento propuesto "significaría en bruto 12 mil pesos, que con descuentos por ley se reducen a aproximadamente 10 mil". Calificó esa actualización como "insignificante" y criticó también la base de cálculo salarial que se mantiene en diciembre de 2024, y el gobierno propuso repetirla en junio, acentuando la depreciación de los salarios frente a la inflación.

"Los afiliados rechazaron terminantemente la modalidad de negociación", informó Cervera sobre la asamblea del sábado último. "Entendieron que es responsabilidad del gobierno (el pago de sueldos) y que trató de disfrazar la propuesta de actitud democrática", manifestó. Aseveró que el colectivo docente que conduce interpretó la propuesta "como una tomada de pelo" y "parte de una maniobra para destruir a las entidades sindicales".



Por su parte, ATE Salta fue el único sector que adelantó su posición antes de la reunión paritaria del miércoles pasado. Tras resaltar que el "inicio de las negociaciones paritarias 2025 para los trabajadores estatales de la provincia ya ha generado tensiones", informaron el martes último a través de sus redes sociales, que la "Comisión Directiva provincial decidió rechazar la propuesta del gobierno" en lo relativo a la actualización del 4%. En ese sentido, ATE argumentó que "los trabajadores de la administración pública (ya) perdieron casi 40 puntos de poder adquisitivo en 2024", y por ese motivo consideró "insuficiente el ofrecimiento". Criticó al Ejecutivo, porque "mantiene su política de ajuste del gasto público como eje central de su estrategia económica".



El gremio exigió "una real recomposición salarial que cubra la canasta básica" e insistió en que el gobierno salteño cumpla con el pase a planta transitoria de los agentes del área de salud pública que fueron contratados durante la pandemia de la covid-19. También reclamó que "otorgue los fondos necesarios a las municipalidades para que la recomposición salarial llegue a los trabajadores comunales". Finalmente, resaltó que no aceptará "ninguna propuesta salarial que signifique un retroceso económico de los trabajadores", mucho menos bajo la estrategia "de licuar nuestros salarios a través de la inflación".