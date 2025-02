El secretario general del SUTERH y coordinador General del Grupo Octubre, Víctor Santa María, se explayó sobre el presente y futuro del mundo laboral en la era de Javier Milei, elogió la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y habló sobre el rol de Cristina Kirchner en la conducción del Partido Justicialista.

“Para todo el Grupo Octubre y especialmente para la 750 es un honor y un gusto tenerte acá”, le expresó Santa María a Taty, en la primera emisión de su programa en la radio.

“Siempre fuiste, con otras Madres y Abuelas, un horizonte a seguir. En momentos difíciles, como atravesamos del 2015 al 2019 y como el estamos atravesando ahora, creo que uno tiene una visión clara y sabe lo que busca y quiere y eso se debe mucho al trabajo, a su mensaje, a sus valores. Para nosotros representás muchísimo. Te queremos mucho y a todo lo que representás y nos sentimos una cosa muy chiquitita al lado tuyo”, sostuvo Santa María.

Asimismo, también contó que la 750 estará cumpliendo 15 años en este 2025 y resaltó que es “algo único en el mundo” que un sindicato sea dueño de un multimedio. “Muchas de las radios que tenemos de música y contenido, la coordinación de todas ellas es un éxito gracias a Gisela Marziotta", agregó.

Grupo Octubre, único en el mundo

“Tenemos un grupo de medios único en el mundo, porque es el único a nivel mundial que pertenece a un sindicato. El dueño no es quien les habla, sino un grupo de trabajadores y trabajadoras que se agrupan en un sindicato. Por eso la decisión no es de una persona, sino de un grupo”, agregó.

En este sentido, lamentó el ataque a los periodistas por parte del presidente Javier Milei y afirmó que, “para sobrevivir”, los medios tienen que poner en práctica “la imaginación”.

“La radio tiene apoyo de muchos intendentes, gobernadores, desde lo estatal, pero también tenemos un fuerte acompañamiento desde lo privado. Y en eso tiene mucho que ver el grupo de trabajo comercial”, dijo.

La crisis laboral, el rol de la CGT y el futuro del PJ con Cristina Kirchner

“Veo preocupante (la situación en el mundo laboral) porque el salario ha caído mucho este último año, aunque es verdad que venía cayendo en el 2023. Nosotros también debemos trabajar sobre lo que nos pasó los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández que no fueron muy propicios para los trabajadores y trabajadoras, y no pudimos hacer grandes transformaciones como las que hubiese gustado hacer”, advirtió.

“Este Gobierno, además de atacar a los trabajadores y trabajadoras -especialmente a los del Estado- también ataca a todas las actividades, porque no homologa los convenios colectivos de trabajo, no homologa las paritarias, no pone en práctica lo que se firma en la Secretaria de Trabajo, pero nosotros tenemos que mantener esa unidad”, remarcó.

En este punto, es inevitable hablar de la CGT y cómo desde algunos sectores viene siendo cuestionado su accionar frente al gobierno del ultraderechista.

“Yo no soy un gran defensor de la CGT, pero comulgo con ellos. Ellos son una pata de lo que es el movimiento nacional, popular y democrático. No nos olvidemos que la CGT dentro del primer año del Gobierno de Milei le hizo dos paros. También rescatemos eso y no solo la parte que no nos gusta ahora. Desde el movimiento obrero sabemos que el problema de este Gobierno no es gremial, sino político”, enfatizó.

Por último, elogió a Cristina Kirchner y bregó por la “unidad” del peronismo.

Entendemos que atacar a la política es atacar a la democracia. Es un Gobierno que por ahora está al filo de los valores democráticos.

“La última vez que hablé con ella fue en diciembre del año pasado en el marco de la necesidad de poner a trabajar al Partido Justicialista Nacional. Cristina está trabajando hoy en una agenda para el mes de febrero o marzo. Seguro vamos a tener novedades muy pronto y lo que uno aspira es que encabece la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso ordenaría nuestro espacio político. Tenemos que tener una visión de lo que está pasando a nivel nacional”, subrayó.