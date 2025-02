El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck, denunciaron este domingo en sus redes sociales que los incendios que sufren sus provincias fueron intencionales, un delito "que no quedará impune", prometieron.

"Estamos ante un hecho intencional y delictivo. La Policía de Río Negro, el Fiscal de Turno y peritos accedieron a los puntos donde comenzó el fuego (en El Bolsón). En uno de ellos se encontró una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio", informó Weretilneck en su cuenta de Twitter.

Este "desastre", continuó el gobernador de Río Negro, "dejó una víctima fatal, arrasó miles de hectáreas y provocó un daño enorme a nuestra comunidad".

"Con las pruebas reunidas, podemos confirmar que fue intencional. No vamos a permitir que esto quede impune. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables y asegurarnos de que paguen por lo que hicieron", afirmó.

Torres, por su parte, difundió un video en sus redes sociales, denunciando también que los focos de incendios en su provincia fueron intencionales.

"Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que, minutos antes, un delincuente intentara desatar otro incendio en la región, prendiendo fuego los tendidos eléctricos", publicó el gobernador chubutense, quien semanas atrás responsabilizó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de los incendios forestales en Epuyén.

Las autoridades provinciales, precisó Torres, pudieron además "acceder a un video donde se ve cómo, este mismo sábado, dos inadaptados buscaron iniciar un incendio en otra zona de la Cordillera, con un modus operandi similar al que observamos días atrás cuando unos violentos arrojaron bombas molotov en la Estancia Amancay, cerca de Esquel".

En Amancay, los peritajes hechos por expertos confirmaron que el fuego fue provocado intencionalmente, mediante el uso de acelerantes en recipientes de vidrio que permiten “una mayor expansión y propagación del fuego”. Entre otros daños, las llamas destruyeron tres máquinas viales, tres camiones y un motorhome.

En Chubut y Río Negro, sostuvo Torres, existe "una clara escalada de violencia, que tiene como protagonistas a un grupo de delincuentes que durante mucho tiempo se creyeron impunes sembrando caos, confusión y miedo entre los vecinos de la Cordillera" pero "no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra cada uno de estos delincuentes, hasta que terminen todos presos, que es donde tienen que estar", advirtió.

Y concluyó: "Acá no hay banderas, acá no hay razas, acá no hay religión. Acá hay delincuentes que tienen que pagar por lo que están haciendo".