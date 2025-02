"Excomulgado". Con ese vocabulario más propio de la fe que de la lógica Las Fuerzas del Cielo -la patrulla virtual del presidente Javier Milei- echó a uno de sus soldados más talibanes. Se trata de Marco Palazzo, el jovencito que se intrometía en las asambleas del colectivo LGBT+ para provocar, y luego salía a denunciar la reacción de los militantes. Justamente Palazzo quiso llevarse el protagonismo en el Parque Lezama el pasado 26 de enero, fecha en la que se decidió llevar a cabo la primera marcha antifascista tras los dichos homofóbicos del mandatario argentino. El resto es historia conocida: una marea de argentinos se movilizó en las calles de todo el país para marcarle al Gobierno que los derechos adquiridos no se tocan, mientras tanto el niñato quedó lejos de su principal paraguas de protección.

La noticia transcurrió el sábado, en paralelo al desarrollo de la marcha que tuvo como epicentro Plaza de Mayo. En esas horas de visibilidad mediática, Palazzo se jactaba de ser el impulsor de la movilización. "Tanto le jodió a este lobby LGTB extremista mi cobertura periodística, es decir la de un periodista de tan solo 22 años, que hoy se van a congregar nuevamente en una marcha antifacista, antiracista y con la CGT", decía con orgullo en sus redes sociales. Pero su fervor no se correspondía con la estrategia digital del oficialismo: defender a Milei pero no hacer muchas olas respecto a la masiva marcha. Hasta el mismísimo presidente amainó sus provocaciones con la comunidad a la que antes las había adjetivado de "pedófila".

Palazzo no lo entendió el mensaje, y en medio de su pleno énfasis le llegó la "excomulgación". "Defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa (sic). Aquellos que no lo entiendan no tienen lugar en este movimiento", tuiteó la cuenta de Las Fuerzas del Cielo, cuya cara visible es Daniel Parisini -conocido en las redes como Gordo Dan- quien se referencia en Santiago Caputo y Agustín Romo.

Con su expulsión Palazzo seguramente baje el perfil. Ya no lo invitarán a algunos canales de noticias donde tenía la posibilidad de ser prestado como "víctima". Pero el jovencito de apenas 22 años no es el único que cumple con la función de provocar para "Las Fuerzas del Cielo". Todo lo contrario. Él es apenas uno de los decenas de militantes con el mismo modus operandi: grabarse en manifestaciones opositoras, viralizar sus videos y conseguir entidad al ser retuiteado por el presidente. Luego, pululan por medios tradicionales. Un modelo importado del otro lado de la línea del Ecuador: Javier Negre, en España, es uno de los que lo popularizó en Europa (con su medio EdaTV) y en EEUU, los casos son cientos.

Probablemente para la banda del Gordo Dan la baja de Palazzo no pese tanto. El jovencito era, de sus talibanes que provocan, uno de los menos duhos. Consideraba al nazi Adolf Eichmann como una "víctima de la guerra", cuestionó su detención en Argentina y, entre otras cosas, también visualizaba a las Malvinas como un territorio inglés.

El "despido" de Palazzo es la última jugada de la banda del Gordo Dan, quienes habían quedado en el ojo de la tormenta tras orquestar un acto en San Miguel con estética nazi. En el mismo, Parisini había dicho que sus seguidores iban a ser el "brazo armado" de La Libertad Avanza. El sábado se quedaron sin uno de sus soldados.