Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos

“Es la punta de lanza de lo que se viene: el trabajo esclavo. Las leyes impulsadas por este Gobierno permiten ese sistema”, dice Miguel Klenner en la sede del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), en Concepción del Uruguay. La semana pasada la empresa Granja Tres Arroyos despidió a 80 trabajadores y trabajadoras de la planta en Entre Ríos y hay cientos de puestos más en riesgo. Paradójicamente, el sector avícola atraviesa un buen momento —en 2024, por primera vez en la historia, en Argentina se consumió más carne aviar que vacuna–, así lo confirman las autoridades provinciales y también los sindicatos, que denuncian que la empresa quiere aprovechar la sanción de la Ley Bases de Javier Milei para establecer contrataciones más precarias y flexibilizadas.

“A la gente que lea esto le diría que estudie. Es un gasto, pero estás sano. Mi trabajo no es saludable, tengo 24 años y estoy hecho mierda. Mejor estudiar y no deberle nada a nadie, y no estar pendiente de si te van a echar o no”. El que habla es Jorge, uno de los desempleados. Durante más de tres años trabajó en una de las plantas de faena de la productora avícola más importante del país y lo echaron el 28 de enero. Hace pocos días, volvió momentáneamente por una conciliación obligatoria que dura dos semanas, pero hay riesgo de que los despidos lleguen a 400 en una sucursal que emplea a 1200 trabajadores y trabajadoras: un tercio de los empleados de la empresa más importante de la ciudad vive bajo amenaza de perder su empleo. En esta localidad de 86.000 habitantes, atravesada por el Río Uruguay, la industria del pollo es la actividad económica más importante junto al turismo. En paralelo a los inminentes despidos crece el temor por el efecto en los otros rubros que se vinculan de manera indirecta.

Son las once de la noche en Concepción y en la extensa costanera de la playa Isla del Puerto hay cientos de personas sentadas mansamente en sus reposeras mirando el río o cenando en los paradores. A esa misma hora, pero en el barrio Matadero, salen los empleados de “La china”, una de las ocho plantas de faena que Granja Tres Arroyos (GTA) tiene entre Argentina y Uruguay. Es el horario en el que sale Jorge, que volvió a trabajar tras la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación. “La amenaza está ahí porque cuando se cumplan los 15 días nos pueden echar. También puede ser que se llegue a un arreglo, pero no sería en las mismas condiciones laborales que tenemos ahora”, cuenta. A principios de diciembre, la empresa inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para reducir los salarios del personal, achicar su plantilla y descontar el pago de adicionales, que equivalen al 21% del sueldo. El Gobierno lo aprobó y el sindicato lo rechaza. Fue la cuarta empresa que en 2024 pidió ese procedimiento después de Fate, Bridgestone y Vicentin.

GTA adujo problemas financieros por la crisis económica que generó La Libertad Avanza, sin embargo los números del sector están lejos de quedar estancados: en total, la compañía produce 700.000 pollos diarios en las distintas provincias y emplea a 7.000 personas, las exportaciones del sector avícola crecieron un 20 por ciento en volumen y un 26 por ciento en valor entre enero y octubre, según el último informe publicado por la Secretaría de Agricultura (datos que están vinculados al encarecimiento de los otros tipos de carne). Incluso, el mismo dueño de la empresa, Joaquín de Grazia, apoyó públicamente al gobierno de Milei: “Veo un futuro extraordinario”, dijo el empresario en una entrevista con La Fábrica Podcast, el mes pasado. “Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande entre todos para que de una vez por todas la inflación sea derrotada, la gente viva mejor y el consumo vaya creciendo en función de que la gente pueda ir ganando un poco más de bienestar", agregó.

“La empresa no está en crisis”, dice Miguel Klenner, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), que a principio de semana encabezó la movilización a la planta. “En la cuna de la Constitución Nacional vamos a ser también la cuna de la esclavitud porque no hay propuesta, no hay plan B, simplemente dicen: o me dan el 21 por ciento de su sueldo o los despido. Entonces es una extorsión”, agrega y responsabiliza a la administración libertaria por permitir estos abusos empresarios. “Lo que este gobierno facilitó es que estos empresarios se vengan a llenar los bolsillos con el trabajo esclavo. Esto es una punta de lanza, es lo que quieren con la Ley Bases, que les permite tomar gente y contratar por tres o cuatro meses. Van a querer esclavizarnos con ese sistema”, explica.

Mientras tanto en “La China”, la mayoría volvió por la conciliación obligatoria. “Mi señora me dice que aguante nomás, pero psicológicamente tenés que estar ahí nueve horas encerrado, pensando y hablando solo. Te manijeas ahí: ´me van a echar, me van a echar´. Otra veces pensás: ´me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir´. Te trastorna la cabeza y todo el tiempo así”, describe Jorge, mientra cierra el puño y lo lleva del estómago al pecho. Tiene dos hijos, uno de tres (que este año arranca el jardín) y una beba de un año y siete meses. “No me puedo dormir, me acuesta a las cuatro de la mañana. Por los nervios se me va el hambre, solo tomo mate”. Por el momento no cobró la indemnización del 50 por ciento como estaba estipulado, tampoco la quincena por los días que trabajó. Y acá aparece el unicornio del amigo de Milei, Marcos Galperin: “Como estamos sin cobrar voy sacando los créditos de Mercado Pago, que cuando tenga plata pagaré con los intereses”, dice Jorge.

GTA es la empresa avícola más importante del país, también es dueña de Cresta Roja (que la compró en el 2018 tras la crisis durante el gobierno de Mauricio Macri), La Comarca y Jet Food. Exporta el 25 por ciento de su producción a 72 países de Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático y países de América Latina. Los productos llegan a Namibia, Angola, Nueva Caledonia, Singapur y Malasia, entre otros. En la década del ´90 compraron plantas de Cargill y ahora también le venden a McDonald's. El argumento de la compañía es que el cierre del mercado chino, que desde febrero de 2023 está suspendido por el virus de la influenza aviar, les generó una pérdida de 200 millones de dólares anuales al no poder exportar las garras de los pollos, esa parte que en Argentina no se consume. Sin embargo, ninguna de las otras empresas avícolas, mucho más pequeñas, están en crisis. Así lo confirma el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano. “No pareciera ser una situación tan urgente como se manifiesta en el caso de GTA. El sector tiene preocupaciones sobre lo que pueda pasar en el futuro, pero por el momento hay un nivel de actividad alto y no tienen inconvenientes de este tipo”, le cuenta a Página/12, el funcionario del gobierno del macrista Rogelio Frigerio.

El argumento tampoco coincide con la situación general de consumo de pollo, 2024 fue el año en el que la gente se volcó masivamente al consumo de pollo ante el aumento desmedido de la carne vacuna. Se registraron números inéditos, se demandaron 49,3 kilogramos por habitante promedio de productos avícolas, contra 48,5 kilos de alimentos bovinos. El mismísimo De Grazia se mostró animado con el rumbo económico del país: “Soy optimista, me preocupa que el dólar no se actualiza y, al mismo tiempo, la rapidez para que bajen los impuestos para que ese tipo de cambio sea más cercano a un tema de competitividad (...) El costo impositivo es caro y los costos de producción están acordes a lo que es Argentina, hoy un salario acá es más alto que en Brasil si lo compás en dólares, ¿Qué está mal el salario?, no, creo que es el dólar”, dijo en el podcast.

Rotos, las marcas en el cuerpo

El movimiento es repetitivo, constante, los trozos de pollo pasan por la cinta y los operarios lo van cortando de manera precisa, conocen los detalles, el ángulo perfecto para introducir el cuchillo y desgarrar la carne: separar las partes buenas, sacar los huesos, el cartílago y quitar los coágulos de sangre. Parados, con la cabeza gacha a temperaturas por debajo de los 10 grados. El convenio les reconoce el trabajo insalubre y la jubilación es a los 55 años, por eso muchos eligen transcurrir sus vidas en los frigoríficos a pesar de que saben que con los años terminarán “rotos”. Tienen obra social, aportes y un salario estable.

Entre los testimonios que recogió Pagina12, las secuelas que produce trabajar en un frigorífico fue una constante. Uno de los trabajadores cuenta que se despierta por las madrugadas con las manos adormecidas, le cuesta dormir apoyado de un lado del cuerpo porque le empiezan a doler los hombros. Hay semanas enteras en las que le duele el cuello. Tiene un bebé de cuatro meses al que sostiene en brazos poco más de media hora porque siente ardor en los hombros. Se llama Kevin y tiene 24 años, hace 7 que empezó en la planta. “Tener esta edad y estar con tantos dolores, no es muy lindo”, dice Kevin, que fue despedido el martes y decidió no volver a la empresa durante la conciliación obligatoria porque no cree que le paguen ni que reviertan la situación. “Es como una amenaza y estás todo el día haciéndote la cabeza. Yo no quiero volver a esos años en los que estuve con contratos y te cambiaban el horario cuando querían, te tenías que quedar 15 o 18 horas ahí adentro porque en el momento te pedían extras. Y tenías que agachar la cabeza porque quizás a los tres meses no te renovaban el contrato. No podía planificar nada con la familia, no podía organizarme. Y ahora, otra vez nos quieren desorganizar la vida”, cuenta.

Además del bebé, Kevin tiene una hija de 7 años y estaba terminando la casa propia en una porción de terreno que le dio su papá, también trabajador de Tres Arroyos, cuando esta semana frenó el trabajo. “Estábamos embalados con mi señora, era la parte de la pieza de arriba, estaba quedando linda”, describe y agrega: “Pero si la forma de contratación cambia olvidate de meterte en un crédito, en un préstamo o en alguna cuenta cuota porque no sé si el mes que viene tendré trabajo. Dos años estuvimos así, nada, la verdad que es horrible y volver para que te tengan de nuevo así es feo”.

Según estimaciones del STIA, solo 2 de cada 10 trabajadores deciden seguir después de los tres años. “Tenemos un promedio del 50 por ciento de personas con dolencias físicas que van a llegar a la edad de jubilarse con problemas en los codos, oídos, rodillas, hernias de disco o varices por estar 9 horas parados, con treinta minutos de corte para comer, y 6 minutos para ir al baño. ¿Qué hace una persona despedida que llega en esas condiciones?”, se pregunta Klenner.

Daian es otro de los despedidos, tiene 31 años y cuenta que quiere mantener el trabajo por el seguro médico. Uno de sus dos hijos tiene asma y usa tres remedios cada día. “En la farmacia Alberdi tengo cuenta y uso el descuento en el remedio. Mi señora creía que con el carácter fuerte que tengo no iba a aguantar, pero sigo yendo. Tengo compañeros que la están pasando muy mal, están con psicólogos. Tenemos mucha presión, no sabemos si tenemos o no tenemos trabajo, es difícil convivir con esa presión”. Cuenta que varios de sus compañeros están con problemas de salud mental. “La vengo pasando mal, pero voy a esperar. Le pongo ganas por el tema de los gurises. Cuando llego a mi casa los veo a ellos y pienso que no tengo que aflojar, si no vas al muere”, cuenta.

¿Se termina la fiesta?

“Cuando cobran los trabajadores frigoríficos la ciudad está de fiesta”, dice Carla, una comerciante de la peatonal Rocamora. “Sabés que cobraron porque vienen a comprar, a la noche los ves en los restaurantes. Ahora hay turistas también, pero cuando se van, quedan ellos”, agrega.

En el gobierno de Frigerio están en alerta por el impacto económico que esto puede generar. “Es preocupante para la provincia Entre Ríos y, sobre todo, para una ciudad como Concepción; esos despidos y el potencial de 400 que se ha dejado trascender, es un montón”, explica Camoirano. Y agrega: “En esas localidades, este dinero reactiva toda la economía y tiene un impacto muy considerable en el desarrollo local, más allá de la preocupación particular por cada una de las familias”, agrega.

Así también lo ve gran parte de la ciudad. “Es una cadena, gurisa. Ellos gastan la plata acá y si se quedan sin trabajo se va a notar. La ciudad depende de los frigoríficos. Te da bronca porque han hecho mucha plata y ahora se quieren aprovechar con este gobierno de Milei”, dice Fabián, un remisero que durante una década también trabajó en el rubro. “Yo agarro una carretilla ahora y termino doblao”, cuenta.

Comienza febrero en Concepción del Uruguay y el río mantiene su oleaje suave. Habrá que ver si las aguas del gobierno de La Libertad Avanza y su desregulación del mercado laboral continúan con su cruzada, erosionando los derechos de las y los trabajadores.