Rodeado de nervios y tensión, Newell's salió anoche de una situación muy compometida con un ajustado triunfo ante Aldosivi. Encontró el gol de Maroni antes de la media hora y eso fue todo lo que hizo. Porque en la última hora de juego el equipo se paró en su campo, no se planteó disputar el balón y esperó por el final del juego con ansiedad. Y entre tantas concesiones al rival encontró la victoria por las debilidades que acusa el peor equipo en la tabla.

En el partido el desorden fue el denominador común. Un Newell’s ansioso en ganar lo llevó a jugar rápido y en su desesperación sufrió muchas fallas en la marca, principalmente en el mediocampo. El apuro de Aldosivi era similar. Los dos buscaban la primera victoria. Pero fue Newell’s el que tuvo condiciones que para acercarse al gol. Algunas buenas intervenciones de Maroni, aunque intermitente, y casi todo lo que hacía Silvetti cuando tuvo la pelota. Para sumar recursos, además, las proyecciones de Cardozo por derecha siempre desbordaron al fondo marplatense.

La primera ocasión de gol fue de Siletti en el área, aunque la pelota rebotó en Guerrico. El habilidoso delantero leprosó probó con volea que se fue desviada al recibir la pelota en un tiro de esquina y en la primera combinación de pases en los metros finales de la cancha llegó el gol. Cardozo sacó un centro pasado, Tabares bajó la pelota de cabeza para Maroni y el ex Tigre definió frente al arco con remate fuerte y alto para dejar sin chances a Carranza. El gol lo llenó de temor a la Lepra y cambió por completo su juego. Dejó de pensar en el campo rival, se retrasó y Aldosivi no se lo empató porque Torres no llegó a tocar la pelota sobre la línea y un cabezazo de Mottes pegó en el travesaño.

Newell’s sufrió todo el segundo tiempo porque su pánico a perder le quitó convicciones y poco hizo para superar al rival. Por el contrario, Aldosivi tuvo la pelota y jugó mucho en campo leproso. Y quedó claro que la visita no evitó la caída con todas las concesiones que dio el rojinegro porque es un equipo con muchas limitaciones indidivuales y colectivas.

Debutó el arquerio Navas. Foto: Sebastián Granata

La tensión en el parque Independencia fue indisimulable para los jugadores. Si antes de rodar la pelota todo el estadio reclamó por la renuncia del presidente Ignacio Astore. Los jugadores sintieron el peso de la obligación y quizá hicieron poco en cancha de lo pedido por Soso. Todo lo que tendrá el técnico para rescatar fue algo de lo que hizo el equipo hasta el gol y el debut de Navas en el arco. Pero Newell’s ganó, nada más y nada menos.

1 Newell’s

Navas

Jacob

Sosa

Salcedo

Cardozo

Regiardo

Banega

Tabares

Silvetti

Maroni

Funez

DT: Mariano Soso

0 Aldosivi

Carranza

R. González

Breitenbruch

Mottes

Guerrico

Esponda

Leiva

Giani

Palavecino

Torres

Guzmán

DT: Andrés Yllana

Goles: 27m Maroni (N),

Cambios: ST: 14m Chavez por Guzmán (A), 16m Montero por Maroni (N), 24m Sotelo y García por Banega y Funez (N), 26m Preciado por Palavecino (A), 35m Domínguez por Giani (A) y 36m Luciano y Herrera por Silvetti y Tabares (N).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Coloso del Parque