La futbolista Jenni Hermoso afirmó este lunes que se sintió agredida y "poco respetada" al recibir el beso en la boca por parte del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras la victoria en el Mundial. Aunque Rubiales sostiene que le avisó antes de darle el beso, Hermoso asegura no recordar que él le dijera tal cosa y reafirma que ni lo consintió en ese momento ni lo hubiera consentido en ninguna circunstancia.

En su declaración como víctima durante la primera sesión del juicio que se lleva a cabo desde este lunes en la Audiencia Nacional, Hermoso, respondiendo a las preguntas de la fiscal Marta Durántez, aseguró que "desde el primer momento" tuvo la intención de denunciar los hechos y que conversó sobre ello con sus abogados antes de presentarse en la Fiscalía.

Hermoso señaló que este tipo de actos no deben ocurrir en ningún ámbito social ni laboral, subrayando: "Sabía que me estaba besando mi jefe". La futbolista también expresó su pesar por las consecuencias que le acarreó haber denunciado lo sucedido, a pesar de las presiones que asegura recibió de Rubiales y su entorno para que no lo hiciera. Entre estas presiones, mencionó no haber podido disfrutar del título como hubiera querido y no ser convocada para la selección, entre otras.

Este lunes, Hermoso compareció como testigo en el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien está acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones a la jugadora durante la final del Mundial de 2023.

Redondo ensalza la valentía de Jenni Hermoso

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó su agradecimiento a Hermoso por su valentía en el inicio del juicio contra Rubiales por agresión sexual y coacciones. "Gracias a ti y a tus compañeras sumamos una victoria más del feminismo. Hoy, más que nunca, estamos contigo", enfatizó. A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), Redondo exigió que no haya "ni un beso consentido más, ni una agresión sexual más".

También se pronunció la exministra de Igualdad, Irene Montero, quien señaló: "Sabemos lo que es para una víctima afrontar un proceso judicial. Hagámosle saber que estamos orgullosamente a su lado. Jenni, no estás sola. El feminismo lo está cambiando todo. Se acabó".

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, también envió un mensaje de apoyo a la futbolista: "Jenni, no estás sola. Somos miles las mujeres que estamos detrás de ti. Contigo. #Seacabó", escribió en la red social X.