Pese a que ya inició el mes de febrero, el calor no da tregua. Este lunes, y durante gran parte de esta semana, las altas temperaturas se harán sentir en gran parte del país, siendo el centro y norte del país los puntos más encendidos. Desde La Pampa —que puede registrar una máxima de 27 grados Celsius—, hasta la región del NOA, que tendrá temperaturas que rozarán los 45 grados, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional.

La primera muestra de esta segunda ola de calor del año, tal como lo definió el SMN, tuvo lugar este lunes. El Área Metropolitana de Buenos Aires registró temperaturas altísimas: durante la siesta, el termómetro marcó 37,2°C, mientras que la sensación térmica había alcanzado 38,9°C. Con estos registros, la jornada de hoy se convirtió en la más calurosa del año y también del verano. La temperatura más alta registrada hasta ahora había sido el 17 de enero que hicieron 37°.

La caída del sol no traerá alivio durante la noche, aseguró Cindy Fernández, del SMN, y advirtió que, a pesar de que habrá un descenso a 31 o 32 grados para la mañana del martes, no hay que dejarse engañar.

“Mañana será un día también de muchísimo calor. Hay que fijarse que las temperaturas mínimas vuelven a ser altísimas. Durante la noche no va a descender la temperatura. Y aunque las máximas del martes parece que serán más bajas, va a haber más humedad que hoy, así que la sensación térmica de mañana puede ser de 34 o 35 grados Celsius nuevamente. Además, va a haber algunos chaparrones, que no van a refrescar, sino que van a aumentar más la humedad”, aseguró la meteoróloga y explicó que el alivio no llegará hasta el miércoles.

A mitad de semana se formará un sistema de baja presión sobre la capital. Va a ser un día nublado, con lluvias y tormentas recurrentes durante todo el día y vientos del sudeste. “Esto va a traer aire fresco a toda la zona y por eso se pronostican temperaturas máximas de 25 o 26 grados”, añadió Fernández.

Si bien en la Ciudad y el Gran Buenos Aires las altas temperaturas se hicieron sentir, lo cierto es que el calor intenso también afectó a distintos puntos del país. La localidad de Las Lomitas, en Formosa, fue la que encabezó el ranking de las "ciudades más cálidas", según informó el SMN, con 40.4°C, durante la siesta. Pero el primer puesto estuvo compartido con Presidente Roque Sáenz Peña, en Chaco, que registró la misma temperatura. Todo esto con la mayoría de esas regiones sin luz o baja tensión.

El podio se completó con la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, donde la temperatura alcalzó los 40 grados. En tanto, las provincias de Catamarca, Salta y Santiago del Estero superaron los 39 grados.

Cuándo baja la temperatura

Según el SMN, a partir del miércoles 5 de febrero el calor cederá en su intensidad, debido a los chaparrones a la madrugada.

Para el martes, se espera que las temperaturas desciendan y se ubiquen entre los 26 y 31 grados, con una probabilidad de lluvia que estará entre el 10 y el 40 por ciento. Pero la humedad como gran enemiga del alivio.

Sin embargo, según lo anunciado por el servicio especializado en el clima, el mayor alivio llegará recién el miércoles, luego de que impacten las tormentas durante la madrugada y la mañana, y lluvias en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones es de entre el 40 y el 70 por ciento. Y las temperaturas del 5 de febrero rondarán entre los 21 y 25 grados.

Luego del alivio, el jueves las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, pero de manera más templada. Se espera un cielo entre parcialmente y ligeramente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28. La semana terminaría casi igual, con 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.