"Vamos a ir al Senado a fijar posición. Queremos que se apruebe". Carlos Acuña, uno de los tres secretarios generales de la CGT, planteó así, sin vueltas, de qué lado está la central sindical en torno a la discusión sobre los modificaciones al Impuesto a las Ganancias. Lo mismo hizo Héctor Daer, también integrante del triunvirato de conducción cegetista. En la previa del debate crucial que se planteará esta semana en la Cámara alta, la cúpula CGT salió a poner presión para contrarrestar la que el Gobierno está ejerciendo sobre los gobernadores en su intento por frenar la iniciativa que consensuó la oposición en Diputados.

La modificación del Impuesto a las Ganancias se discutirá el martes en comisión en el Senado. El cronograma legislativo contempla que la iniciativa llegue al recinto el jueves. El debate será crucial: confirmará la derrota que la oposición le propinó a Macri en Diputados o marcará la recuperación del oficialismo.

El Gobierno apeló a todo lo que tiene a su alcance para tratar de revertir la media sanción de la Cámara baja. El menú incluye la posibilidad del veto, el ataque a los dirigentes de la oposición, la presión a los gobernadores con el argumento de que tendrán menos recursos para sus gestiones y la amenaza de posibles pérdidas de fuentes laborales.

El posicionamiento de la CGT viene a poner un contrapeso en el otro plato de la balanza. Acuña fue claro sobre lo que espera la central sindical, al señalar que "queremos que salga este proyecto", y adelantó que los sindicalistas estarán en el Senado para el debate de la iniciativa en comisión. El oficialismo está convocando a esa instancia a los gobernadores a los que azuza con la pérdida de recursos fiscales para que convenzan a los senadores de sus provincias de votar en contra de los cambios que consensuó la oposición.

En Diputados los opositores lograron la sanción de un proyecto que establece un piso para el pago de Ganancias de 33.500 pesos para solteros y 44.000 para casados con dos hijos, además de eximir al aguinaldo del gravamen. El texto que consensuaron el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y otros bloques propone cobrarle a la minería y a la renta financiera. Así le cerraron el paso al proyecto de Macri, que lejos de cumplir con su promesa de eliminarlo, planteó un esquema en el que más trabajadores pasarían a pagar.

Acuña advirtió también que un veto de Macri, en caso de que el texto opositor reciba sanción definitiva del Senado, "no va a caer bien en los trabajadores”, además de remarcar el incumplimiento del Presidente de su compromiso de campaña. "Ninguno de los gobiernos anteriores escuchó esa situación, pero este tuvo el compromiso", recordó en diálogo con radio Mitre.

El líder del sindicato de estaciones de servicio señaló también que “la plata que estamos reclamando es de los trabajadores" y que los cambios de la oposición van en la línea de "sacarles menos plata de la que se está sacando del sueldo". "Si esto se aprueba van a recuperar su plata, y va a ser volcada al consumo", analizó.

Daer, por su parte, también explicitó el apoyo de la CGT al proyecto opositor y remarcó que Macri “defraudó a la gente” con su promesa incumplida en el tema de Ganancias. "El 60 por ciento de los representantes le dieron media sanción a un proyecto que los trabajadores vamos a acompañar, y vamos a ir a la Cámara de Senadores, respetando la decisión que puedan tener, pero solicitando la aprobación", declaró el sindicalista de la sanidad.

Contra el fantasma que agita el oficialismo del eventual desfinanciamiento del Estado en caso que se apruebe la norma tal como se giró desde Diputados, Daer dio otra versión. “Se contempla financiamiento del Estado, no es verdad que no se haya contemplado. Lo que pasa es que cuando se restituyen impuestos a sectores a los que el Gobierno no les quiere cobrar, es otra discusión, como el tema de las mineras y el juego. Cuando uno hace la cuenta final, entre las erogaciones que pensaba hacer el Estado en el proyecto oficial, más la sumatoria de impuestos, esto cubre totalmente el nuevo escenario", explicó.

Daer también acusó al Gobierno de no tener voluntad de negociar en Diputados una alternativa a su propuesta de cambios en Ganancias. "Fue determinante la decisión del Poder Ejecutivo de no permitir ningún avance en ninguna negociación, y en esto también se tienen que hacer cargo", dijo el sindicalista, que también ocupa una banca por el Frente Renovador en la Cámara baja.