Luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) descubriera que dos edificios de lujo de Tigre evadían impuestos al tributarse como terrenos baldíos --a pesar de encontrarse en condiciones de habitabilidad--, usuarios de las redes sociales apuntaron contra el influencer Alexander Cannigia, quien días atrás reveló ser propietario de uno de los departamentos de las exuberantes construcciones ilícitas.

Como es habitual, el malcriado hijo del exfutbolista Claudio Caniggia y de la mediática Mariana Nannis publicó días atrás un video en su cuenta de Instagram en el que fanfarronea sin pudor su vida de multimillonario y se burla de la vida del común de los trabajadores. En estas imágenes, se aprecia parte del costoso departamento y los alrededores de los edificios Sky One y Sky Two, situados en el exclusivo complejo Remeros Beach, un emprendimiento inmobiliario con laguna artificial y amenities premium.

Según cuenta en el video, aquel departamento, que habita con su esposa, la influencer y modelo Melody Luz; y una bebé fruto de su relación; tiene un valor de "368 mil dólares".



"Estamos masivos, bro, a otro nivel", grita en su video el exconductor del canal de streaming oficialista Carajo. Tras arrojar billetes de pesos al aire y presumir el poder desenfundar celulares nuevos marca iPhone, Caniggia asegura: "Me gusta que me critiques, porque eso significa que tu miserable vida no vale nada".



El video del exparticipante de Master Chef Celebrity se hizo viral en las redes sociales por promocionar las lujosas torres de en la localidad bonaerense de Tigre con la leyenda "El que tiene plata hace lo que quiere".

La averiguación de ARBA

"Dos torres de lujo, en Tigre, con 30.000 m² construidos, pagaban como baldíos. Los edificios Sky One y Sky Two, en el exclusivo Remeros Beach, tienen unidades valuadas en U$S 4.000/m², pero evadían el Impuesto Inmobiliario Edificado", destacó este lunes el director de ARBA, Cristian Girard.

Se tratan de edificios con costos muy lejanos a la realidad de la inmensa mayoría de los trabajadores o inquilinos con el sueño de comprar su propia casa en medio de la crisis habitacional y la aceleración de la depresión salarial. Entre los servicios y comodidades que brindan estas construcciones, se puede señalar: terrazas con vistas panorámicas, piscinas climatizadas, gimnasio y seguridad privada las 24 horas.

"Cuando la riqueza invertida en emprendimientos de gran escala y alto valor económico evade impuestos, agudiza la crisis social, desfinanciando al Estado y afectando a los que menos tienen y peor están", criticó el funcionario en sus redes.



El titular del organismo también destacó la responsabilidad de los desarrolladores del proyecto, quienes debían regularizar la situación. "Es inaceptable que en un complejo con departamentos de lujo paguen impuestos como si fueran terrenos baldíos. Seguiremos con estas fiscalizaciones para evitar estas maniobras y asegurar que los evasores cumplan con sus obligaciones", agregó.



Desde el inicio del año, el organismo llevó a cabo operativos en Pinamar, Mar del Plata, Mar de las Pampas, Tigre y San Fernando, con el objetivo de regularizar inmuebles que no tributaban de acuerdo con su valor real.

Seguí leyendo: