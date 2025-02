En un operativo de fiscalización realizado en Tigre, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó dos torres de lujo que tributaban como terrenos baldíos, a pesar de encontrarse en condiciones de habitabilidad. Los edificios inspeccionados cuentan con aproximadamente 30.000 metros cuadrados construidos y ofrecen terrazas con vistas panorámicas, piscinas climatizadas, gimnasio y seguridad privada las 24 horas. Sin embargo, su categoría impositiva no refleja estas características.

Las construcciones corresponden a los edificios Sky One y Sky Two, situados en el exclusivo complejo Remeros Beach, un emprendimiento inmobiliario con laguna artificial y amenities premium. A pesar de que cada unidad tiene un valor de hasta 4.000 dólares por metro cuadrado, sus propietarios tributaban como si los inmuebles no estuvieran edificados.

Dos torres de lujo con vista panorámica a una laguna artificial. Imagen: web.

Cristian Girard, director de ARBA, señaló que este tipo de maniobras perjudica la recaudación y afecta la capacidad del Estado para financiar servicios e infraestructura. "Cuando la riqueza invertida en estos desarrollos de gran escala evade impuestos, se agrava la crisis social. La fiscalización permite que cada contribuyente aporte según su capacidad real y fortalece los recursos públicos", afirmó.

El titular del organismo también destacó la responsabilidad de los desarrolladores del proyecto, quienes debían regularizar la situación ante el fisco. "Es inaceptable que en un complejo con departamentos de lujo paguen impuestos como si fueran terrenos baldíos. Seguiremos con estas fiscalizaciones para evitar estas maniobras y asegurar que los evasores cumplan con sus obligaciones", agregó.



El predio cuenta con canchas de tenis y de paddle. Imagen: Instagram.





ARBA refuerza los controles en zonas residenciales

Las acciones de fiscalización de ARBA forman parte de una estrategia para fortalecer la equidad tributaria. Esta operación busca que los sectores de mayor capacidad económica contribuyan en función de su patrimonio.

Desde el inicio del año, el organismo llevó a cabo operativos en Pinamar, Mar del Plata, Mar de las Pampas, Tigre y San Fernando, con el objetivo de regularizar inmuebles que no tributaban de acuerdo con su valor real.

En lo que va de 2025, ya se detectaron más de 280 mil metros cuadrados en situación irregular, lo que permitió incrementar la recaudación provincial. Estos controles buscan evitar que la evasión impositiva reduzca los fondos destinados a políticas públicas esenciales.

