Cuando Mo se estrenó, en agosto de 2022, su descripción semi-ficcionalizada de un solicitante de asilo de Oriente Medio que vive en perpetuo temor a los funcionarios de inmigración de EE.UU. (el infame "ICE") en Texas era de interés periodístico, pero no se sentía totalmente tomado de los titulares.

Tres años después todo ha cambiado, tanto en lo que respecta al perfil mundial de Palestina como al trato que reciben los inmigrantes en los Estados Unidos de Donald Trump. La segunda y última temporada de Mo se rodó antes de que Trump recuperara la Casa Blanca y declarara la guerra a los indocumentados. Sin embargo, la serie se cruza de forma escalofriante con la nueva normalidad de pesadilla del movimiento MAGA y el desencadenamiento de una oleada de redadas del ICE que han dejado a los migrantes en un estado de desesperación cada vez más profundo.

El trauma de la inmigración, la larga sombra del conflicto en Medio Oriente... está claro que no son las típicas materias primas de una comedia de situación. Pero lo más impresionante de la dulce comedia de Amer es que muestra un espejo de los Estados Unidos del siglo XXI y, al mismo tiempo, hace reír a carcajadas. Aprovechando al máximo la personalidad de oso de peluche del protagonista, este simpático festival de risas demuestra que el humor puede aportar calidez y empatía incluso en los escenarios más sombríos.

Amer tiene serias ideas que transmitir sobre la difícil situación de los inmigrantes amenazados de deportación inmediata. También aborda las experiencias de la diáspora palestina en Estados Unidos: su frustración por ver desde lejos el sufrimiento de su patria. Sin embargo, lo hace con enorme generosidad de espíritu, amplificada por la agradablemente desconcertada interpretación de Amer. Si Mo es un forastero reticente a la deriva en un país cada vez más hostil, es, sobre todo, un hombre confuso que se las arregla como puede. Es un chico de al lado con problemas de chico de al lado. Los principales son una relación confusa con su novia intermitente (Teresa Ruiz), una madre autoritaria (Farah Bsieso) y el abandono que siente cuando su mejor amigo Nick (Tobe Nwigwe) anuncia que va a ser padre.

Se trata de dilemas universales con los que todo el mundo puede identificarse. Esto sigue siendo así incluso cuando la historia se vuelve disparatada, por ejemplo, cuando el héroe se ve obligado a convertirse en luchador a tiempo parcial para pagar el alquiler. La incursión de Mo en el cuadrilátero forma parte de su desesperado intento de ganarse la vida después de que terminara abandonado en Ciudad de México al final de la primera temporada. En un complicado plan para impulsar el incipiente negocio de aceite de oliva de su familia, fue secuestrado accidentalmente por cazadores furtivos de olivos mexicanos y llevado al sur de la frontera. Ahora es un refugiado apátrida atrapado en el país equivocado. Para ello, la segunda temporada comienza con él ganándose la vida a duras penas vendiendo tacos y vistiendo la máscara de un luchador de lucha libre.

Mo es de esas comedias en las que el humor no fluye de un guión explosivo. No hay golpes de efecto ni frases célebres. Su atractivo reside en cómo evoca los pequeños absurdos de la vida cotidiana. Por ejemplo, un encontronazo con la esposa del embajador estadounidense en México desemboca en una discusión al estilo de Curb Your Enthusiasm entre Mo y el diplomático sobre si Palestina e Israel están inmersos en un "conflicto" o en una "ocupación" (Mo cree firmemente que se trata de lo segundo). Finalmente, de vuelta en Houston, le molesta que su ex, María, haya vuelto con un engreído chef israelí llamado Guy. Puede que un chiste sobre un tipo llamado "Guy" ("tipo" en inglés) no sea una comedia de oro, pero Amer hace que funcione.

Al igual que el apacible gigante protagonista, los ocho episodios transcurren sin gran urgencia antes de culminar con un hermoso desenlace agridulce. Sin embargo, al dar vida a las luchas cotidianas de un hombre que lleva más de 20 años solicitando el estatuto de refugiado, ofrece una poderosa visión de cómo se trata a los inmigrantes en EE. UU.

La serie también capta el dolor de una comunidad palestina separada de su patria. Entrañable, tierna y tranquilamente atractiva, es la mejor réplica posible a la visión del mundo de Donald Trump. Es una comedia que recuerda que, seamos un novio despechado, un padre preocupado o un guardia fronterizo estresado, lo único que todos tenemos en común es nuestra humanidad.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.