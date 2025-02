El partido que disputaban este martes por la tarde Godoy Cruz y Talleres de Córdoba, en Mendoza, por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, se suspendió debido a la agresión de un hincha del "Tomba" al árbitro asistente Diego Martín.



Todo transcurría con normalidad en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, hasta segundos antes del comienzo del segundo tiempo. En ese momento, el encuentro estaba 0-0 y todo estaba listo para iniciar, pero un inadaptado desde las tribunas -ocupadas íntegramente por simpatizantes del “Tomba”- lanzó un proyectil que terminó impactando en la frente del juez de línea Diego Martín.



Inmediatamente, el árbitro principal Yael Falcón Pérez no lo dudó y decidió dar por terminado el encuentro, debido a que el golpe le causó una importante herida por la cual tuvo que ser atendido por los médicos.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado en un evento deportivo. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando, tenemos que hacer las cosas como corresponde. Sé que no es culpa de los jugadores ni de Godoy Cruz ni de Talleres, es culpa de gente incivilizada", explicó Falcón Pérez dentro del campo de juego.

Martín se pudo reponer y se encuentra consciente luego de recibir asistencia médica rápidamente. El juez de línea deberá someterse a estudios para descartar cualquier problema más grave, ya que debió sentarse en el terreno de juego producto de algunos mareos.

El partido estaba empatado 0-0 y hubo un polémico gol que fue anulado a Godoy Cruz tras un fuera de juego cobrado al mediocampista Nicolás Fernández, quien cabeceó hacia el medio del área para asistir a Mateo Mendoza, que empujó la pelota a la red.