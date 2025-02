Las acciones líderes de la Bolsa porteña y los ADRs rebotaron este martes, pero los bonos en dólares no lograron hacer pie y cayeron por cuarta rueda al hilo, su peor racha desde noviembre, y el riesgo país se aceleró hacia los 650 puntos. Los mercados operaron con volatilidad en una jornada marcada por la entrada en vigor de nuevos aranceles de EE.UU. sobre China y la respuesta inmediata de Pekín.

Las acciones argentinas rebotaron hasta 4,9% y recuperaron parte de lo perdido en el arranque de la semana, en medio de la volatilidad del mercado internacional por la incertidumbre respecto a lo que finalmente ocurrirá con la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos.

El rebote se dio en una jornada en la que los dólares financieros avanzaron hasta 0,8%, por lo que el MEP y el CCL terminaron en $ 1188 y $ 1199, respectivamente. El dólar blue, en tanto, retrocedió 0,4%, por lo que se negoció en $ 1195 en la punta de compra y $ 1215 en la de venta.

A la vez, el Banco Central compró u$s 9 millones en el mercado oficial de cambios y el acumulado de compras netas en lo que va del mes ascendió a u$s 26 millones. A pesar del resultado, las reservas internacionales brutas cedieron u$s 29 millones hasta ubicarse en u$s 29.427 millones.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares registraron descensos generalizados, el mayor de ellos anotado por el Global 2029 (-1,5%), seguido por el Global 2041 (-0,8%), Bonar 2029 (-0,8%), y el Bonar 2038 (-0,8%). El riesgo país, en tanto, sube 8 unidades (+1,3%) hasta los 631 puntos básicos, según la medición de JP Morgan. En la curva en pesos, las LECAP mantuvieron rendimientos elevados, con tasas de hasta 29,86% en el tramo corto.

La suba de las acciones argentinas, que llegó hasta 4,9% diario, fue liderada por Edenor, seguida por Cresud (4,8%) y Loma Negra (4,3%). Así, el índice S&P Merval rebotó 1,6% en pesos y 1,3% en dólares.

En Estados Unidos, los ADR argentinos repuntaron hasta 4,4%, liderados por Bioceres, Edenor y Mercado Libre, mientras los principales índices de esa plaza rebotaron hasta 1,3%, encabezados por el Nasdaq.

En Wall Street, los índices lograron cerrar en terreno positivo, impulsados por balances corporativos mixtos y datos económicos que refuerzan la expectativa de recortes de tasas de la Fed. El índice Standard and Poor´s 500 tuvo un alza del 0,8 por ciento, el Nasdaq del 1,2 por ciento y el Dow Jones, del 0,3.

Los aranceles del 10 por ciento de Estados Unidos a importaciones chinas entraron en vigor, generando represalias de Pekín, pero los mercados mantuvieron una visión cautelosa ante la posibilidad de evitar una escalada.

En el mercado de commodities, el Petróleo WTI cayó a USD 73,50 (-0,4%), el Oro subió a USD 2.825 (+0,5%), alcanzando un nuevo récord. Y la Soja avanzó 1,2%, cotizando en USD 592 la tonelada.

De acuerdo a la evaluación de Becerra Bursatil, de Córdoba Capital, "el mercado local sigue operando con cierta cautela en la renta fija, con un desarme del carry trade, debido a la incertidumbre en EE.UU. y un dólar fortalecido a nivel global. A la espera de mejores datos de inflación de alta frecuencia, los inversores se mantienen en “modo espera”.

En Wall Street, agrega, la expectativa está puesta en los reportes de ganancias, mientras que los datos económicos refuerzan la idea de que la Fed aún tiene margen para recortes de tasas en 2025.