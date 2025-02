El actor Diego Alonso, conocido por protagonizar a "El Pollo" en la serie Okupas, contó que perdió su casa en los incendios que siguen activos en El Bolsón --y en otras cuatro localidades patagónicas-- y exigió al Gobierno que se decida a enviar más ayuda para combatir el fuego. "¿Para qué mierda está el Ministerio de Seguridad? ¿Qué tienen en la cabeza?", apuntó Alonso contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) desde diciembre pasado y hoy se entretuvo posteando por el cambio de nombre de su cartera.

"Mi casa se prendió fuego por completo. No me quedó nada", contó Alonso, pero su reacción no fue la de victimizarse sino que se solidarizó con quienes están combatiendo los incendios e hizo un video para pedir fondos para el Cuartel de Bomberos de El Bolsón. Según el último reporte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendio Forestales (Splif) provincial, los bomberos que participan de las tareas son 70, mientras que el SNMF solo aportó 45 brigadistas.





Tras la difusión del video, Alonso fue entrevistado en LN+ y ahí hizo su descargo contra Bullrich y el presidente Javier Milei. "El Ministerio de Seguridad, ¿para qué mierda está? ¿Después de esto cuántos años vamos a esperar para que se sepa quién fue el que lo hizo? Ellos no lo pueden averiguar pero si insultás a alguno de los políticos en las redes te cae la policía en tu casa", arrancó contra la ministra. Y siguió: "Te fuiste a Disney para juntarte con los ratones. Tus nietos te van a recordar porque dejaste quemar la Patagonia, no por ir a Disney"

Y luego cargó contra Milei: "En vez de estar ayudando están en otra, están sacándose selfies, hablando de las elecciones. Mismo el presidente. ¡Rescatate! Si les mandás un camión de bomberos a esta gente no tenes que ir a 'lolear' a ningún lado. Mandás el camión de bomberos a esta gente y te van a votar. ¿Qué mierda piensan?", apuntó.

El SMNF aportó para los incendios tres aviones hidrantes, dos helicópteros y móviles; pero resulta insuficiente frente a la dimensión de los incendios; mientras que el presupuesto destinado a la prevención y el combate contra los incendios fue subejecutado durante 2024; con un nivel de ejecución de solo el 26,4 por ciento, según denunció la organización FARN.

"En la televisión tenemos que trabajar nosotros, no tenemos que estar haciendo el trabajo de rescatistas y de bomberos", sentenció Alonso, horas después de las entrevistas televisivas de Milei como Bullrich en LN+.