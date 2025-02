La Comisión Nacional de Valores (CNV) absolvió a Leonardo Cositorto, a Generación Zoe y a la Universidad del Trading, al considerar luego de tres años de investigación que no se infringió la ley de mercado de capitales. De todas formas, el empresario sigue preso en Goya, Corrientes, mientras avanza el juicio en su contra por estafa y asociación ilícita.

Según señaló el organismo regulador del mercado de capitales, ni Cositorto ni las dos empresas que utilizó para su emprendimiento operaron con bonos, acciones u otros valores negociables, por lo que la CNV carece de competencia para aplicar alguna sanción.

“Corresponde señalar que prima facie el material recabado previo a la intimación al cese y a la subsecuente instrucción de sumario, daba indicios de una posible captación de ahorro público a través de elementos y mecanismos cuyo control y regulación reposan sobre esta CNV”, señalan los considerandos de la resolución de la CNV.

“Que, no obstante, a raíz de un exhaustivo accionar, acorde con las circunstancias de autos y, finalizada la tramitación sumarial a través de la búsqueda de la verdad material que siempre ha de primar en todo procedimiento administrativo, se concluyó que la conducta observada no configuró un obrar contrario a las normas en lo que hace al marco de competencia del Organismo”, añaden.

La empresa Generación Zoe ofrecía un fideicomiso bajo la promesa de obtener un alto porcentaje de ganancias en dólares, mientras que le proponía a sus clientes la compra de una criptomoneda llamada Zoe Cash, que supuestamente estaba respaldada por oro.

En ese sentido, la CNV reconoció que Cositorto mintió al decir que era dueño de una Agente de Liquidación y Compensación (Alyc) y que tenía habilitación de la CNV para operar, pero como no concretó ninguna operación con valores negociables, el organismo evalúa que no le corresponde ninguna penalidad de su parte. “No nos cae bien Cositorto, pero no podemos sancionarlo por algo que no hizo”, concluyó la entidad.

Dicha conclusión, aclararon fuentes de la CNV, “no implica, bajo ninguna circunstancia, que las acciones denunciadas y en trámite en sede judicial no puedan constituir delitos penales”, ya que la competencia de la CNV “se limita a evaluar y, en su caso aplicar sanciones, por hechos que constituyan infracciones en el marco de la normativa y procedimientos propios y comprendidos en la ley del mercado de capitales y su reglamentación”.

“Son dos cosas diferentes: las causas penales y el sumario de CNV. La absolución no implica que las causas penales no continúen, ni que no haya delito penal. Solamente que no infringió la ley de mercado de capitales”, insistieron, y agregaron: “Resaltamos que la CNV se mantiene en contacto y a disposición de la justicia, brindando y ofreciendo toda aquella colaboración que fuera necesaria en el trámite de los procesos judiciales en curso”.

Cositorto, detenido por estafar a cientos de personas, aprovechó la resolución de la CNV para insistir con su inocencia: “Mañana enfrento un juicio ilegal, perverso y nulo, armado por la mafia política, fiscal y financiera del gobierno anterior. Los mismos que se llenaban los bolsillos mientras nos robaban a todos con impuestos, inflación y miseria. Los canales de TV cuando les convenía me hicieron mil notas llamándome el rey de la estafa. Ahora que la CNV nos absolvió, esos mismos programas no abren el micrófono. Se les cayó el circo, pero siguen protegiendo a los verdaderos ladrones”, publicó en redes sociales.

Cositorto tiene causas abiertas en 4 provincias. Este martes, tras el fin de la feria judicial, se reanudó en el Tribunal Oral Penal de Goya el juicio en el que se lo investiga por estafa y por encabezar una asociación ilícita, que también tiene como imputados a Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

En diciembre, en tanto, la fiscal Juliana Companys en Villa María, Córdoba, volvió a pedir que llegue a debate oral la causa en esa provincia contra el acusado de ser el líder de una asociación ilícita y de estafas reiteradas en perjuicio de 295 damnificados.