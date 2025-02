En una copia burda de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Así lo anunció este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni y adelantó, además, que en la Casa Rosada no descartan desvincular al país de otros organismos internacionales. Para justificar la medida, el propio Presidente fustigó en Twitter contra los científicos de la OMS, a los que acusó de ser "ideólogos de la cuarentena cavernícola". Respecto de esa medida sanitaria, que se aplicó prácticamente en todo el mundo durante la pandemia, Milei volvió a calificarla de forma burda como "un delito de lesa humanidad", provoación en la que ya había incurrido durante la campaña electoral. Para redoblar la apuesta, el Presidente denunció En medio de todo ese ruido, la Cancillería avanzó con los trámites para concretar la decisión, pese a la opinión de varios especialistas que la consideran un salto al vacío innecesario en materia de salud pública. "Sin la cooperación de la OMS, perderíamos apoyo a programas clave en enfermedades transmisibles y no transmisibles, de salud mental, materno infantil y de vacunación. A mediano plazo, esto afectaría directamente la calidad de los servicios de salud", explicaron desde la fundación Soberanía Sanitaria.

Para redoblar la apuesta, el Gobierno dejó trascender anoche que Milei denunciaría al titular de la OMS, Tedros Ghebreyesus, por "lesa humanidad" durante la pandemia, y que mandaría a investigar el rol de Alberto Fernández, la exministra de Salud Carla Vizzotti y hasta al doctor Pedro Cahn por el mismo motivo. En su cruzada internacional estará bastante solo: aparte de Estados Unidos y --ahora-- Argentina, solo Liechtenstein no forma parte de la OMS.

"Una decisión basada en mentiras"

Desde el Gobierno salieron a aclarar que la salida de la OMS no tendría consecuencias, algo que fue desmentido por varias voces de la oposición. Uno de los argumentos oficiales es que no implicará la salida del país la la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En diálogo con Página/12, el exministro de salud de la Nación, Daniel Gollan, recordó que "la OPS nos vende vacunas un 20 por ciento más baratas que en el resto del mercado, también tiene un fondo estratégico para comprar medicamentos en programas de HIV y cerca de 500 medicamentos a bajo costo para programas nacionales". "Ellos dicen que todo eso que solo puedo comprar el estado nacional no corre riesgo porque la OPS es preexistente, pero genera dudas", señaló.

Gollan opinó, además, que el Gobierno incurre en tres mentiras a la hora de justificar la salida del organismo: "La primera es que no es un organismo cuyas recomendaciones sean vinculantes. La segunda que no hubo un mal manejo de la pandemia en la Argentina porque estuvimos en los ranking de los mejores países. Y tercero que no fuimos el país que tuvo la cuarentena más larga", sostuvo. "Como siempre, este Gobierno está tomando decisiones basado en mentiras y falacias. La OMS es un organismo de articulación científica entre centros --acá, por ejemplo, articulan con el Incucai o el Malbrán-- y tienen información calificada", aseguró.

El coctor en Bioquímica e investigador del Conicet Jorge Geffner calificó la medida como "horrible" y apuntó contra otro de los argumentos libertarios, que hablaron de el país ganaría "soberanía" con la salida de la OMS. "Si fuese así, podrían haber tomado antes la decisión. Hace un año que están en el Gobierno", ironizó en diálogo con la 750, y aseguró que "va de camino a la obsecuencia con Estados Unidos".

Por su parte, el ministro de salud de provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, enumeró algunas de las consecuencias que la decisión traería al país en materia sanitaria:

*"No tendríamos colaboración internacional para capacitaciones, información, estudios científicos y análisis de impactos epidemiológicos en las próximas epidemias y pandemias".

*"Nos quedaríamos sin acceso a información y el apoyo financiero para estrategias de prevención y acción".

*"Preocupa el financiamiento que recibe la OPS a través de la OMS, con el que entre otras cosas se realiza el fondo solidario de medicamentos, vacunas, insumos y tecnologías".

El que también fue crítico de la medida que tomó el gobierno nacional fue el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernand Quirós: "Los gérmenes no respetan ideologías”, opinó y añadió que “La OMS es el principal instrumento que tenemos. Por supuesto, no es perfecto, ha tenido dificultades para la coordinación en el período de la pandemia, pero necesitamos fortalecer las estructuras que nos ayudan a coordinar”.

Desde la Fundación Huesped, para hablar de la importancia de la OMS, recordaron que en 1980, gracias a su trabajo, se logró la erradicación de la viruela. "La OMS coordinó un programa global de vacunación y vigilancia epidemiológica y gracias a esto terminó con la enfermedad", escribieron y advirtieron que "la OMS tiene un fondo de financiamiento y mecanismos de apoyo logístico para cuando hay emergencias sanitarias y desastres naturales. Salir de la OMS, significa no poder contar con esto, en caso de que lo necesitemos".

El anuncio

Según dijo el vocero presidencial, la decisión de salir de la OMS le dará a la Argentina “más flexibilidad para adoptar políticas en materia de salud", una capacidad que la Argentina nunca perdió por pertenecer a esa organización porque sus recomendaciones nunca fueron obligatorias ni vinculantes. "La OMS no impone nada, es un absurdo lo del gobierno. Si tuviera facultades supranacionales para imponer decisiones, como dicen desde la Casa Rosada, entonces sería un tratado y debería pasar por el Congreso la salida del la misma. Pero como no lo es, no lo necesitan", explicaron a este diario fuentes de la oposición que están al tanto del tema.

Después del anuncio que hizo Adorni, Milei escribió en Twitter y espetó --sin ninguna prueba o dato chequeado-- que la OMS fue uno de los "ideólogos de la cuarentena cavernícola" durante la pandemia de coronavirus, medida que consideró como "delito de lesa humanidad". "Por eso hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia", dijo. El gobierno tomó la definición en un claro gesto de copia a lo que hace la Casa Blanca. El día anterior Donald Trump había anunciado el retiro de los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A él se sumó su vicepresidenta, con quién ya no tiene diálogo, pero aún coinciden en ciertos tópicos como el rechazo a la cuarentena. Victoria Villarruel escribió en sus redes un mensaje enfurecida por la muerte de su padre y vinculó su muerte por covid a la salida del país de la Organización Mundial de la Salud: "La OMS y el gobierno de Alberto Fernández fueron responsables de las medidas violatorias de los DDHH que padecimos en Argentina y el resto del mundo. 130.000 mil argentinos murieron, entre ellos mi papá por las políticas emanadas de la Organización Mundial de la Salud y los protocolos dictatoriales que el kirchnerismo nos obligó a aplicar", dijo. Luego, agregó que la OMS "con su Agenda 2030 busca coartar aún más la vida, la libertad y la propiedad del pueblo Argentino".

Junto con la salida de la OMS, la Cancillería también viene suspendiendo proyectos de cooperación con otros países en materia sanitaria vinculados al organismo. Por ejemplo, proyectos de cooperación con África y con distintos países del Caribe. Uno de ellos era, por caso, para el "Fortalecimiento de la Detección y Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos", y hasta contaba con el respaldo de Estados Unidos. Según advierten quienes conocen del tema, el abandono de esos programas de cooperación podría traer efectos colaterales y perjudicar al país en otros reclamos diplomáticos como puede ser, por caso, el de la soberanía por las Islas Malvinas. Allí, esos países con los que la Argentina cooperaba votaban a favor de nuestro país y podrían dejar de hacerlo.