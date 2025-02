Angel Clemente Rojas pisa los pasillos de La Bombonera como si fuera un hincha más. Camina despacio, a su ritmo, y acompañado por colaboradores que trabajan en el club. Algunos hinchas que peinan canas lo cruzan y lo reconocen. Estos, le tienden la mano y le piden alguna que otra foto, y él accede siempre con una sonrisa.

Otros simpatizantes, los más jóvenes, siguen de largo en la puerta de Irala y Aristóbulo del Valle porque no lo vieron jugar, aunque sus padres y sus abuelos le habrán nombrado alguna vez a un tal "Rojitas", aquel goleador de la década del '60 y principios de los '70 que dejó una marca imborrable con la casaca azul y oro.

Con 80 años recién cumplidos, a "Rojitas" se lo ve rozagante y muy feliz de pisar nuevamente el club de sus amores, ese que lo vio brillar en 190 partidos, con cinco títulos ganados y 24 goles convertidos. "Nací en Boca y voy a morir en Boca", le revela el exdelantero a Página/12.

El gran "Rojitas" es para muchos el máximo ídolo de la historia boquense hasta la aparición de Juan Román Riquelme, hoy presidente de la entidad xeneize. El exdelantero tiene su merecida estatua en el hall central de Brandsen 805, y hoy es el presidente de la Mutual de ex Futbolistas de la institución. "Boca es mi casa", asegura la leyenda.

"Rojitas" es voz autorizada para opinar sobre el vigente mercado de pases y la llegada de los siete refuerzos que ilusionan a Boca.

-Angel, ¿qué es Boca en su vida?

-Jugar en Boca fue lo más grande de mi vida. Tengo 80 años y sigo ligado al club. Quiero a Boca como si fuera mi casa. Boca es mi casa.

-¿Cómo observa al equipo de Fernando Gago?

-Recién van pocos partidos. Son todos chicos los que vinieron, que se están encontrando. Hay que esperarlos un poquito más, pero tiene buen plantel y con muy buenos jugadores. Será un buen equipo, no tengo dudas. Le falta porque recién empieza.

-¿Está ilusionado con este nuevo Boca?

-Son nombres importantes, de mucha experiencia. Yo creo que está bien. Trajeron jóvenes que tienen que andar un poco mejor. Boca va a estar peleando la punta del torneo, como tiene que ser.

-¿Cuál es el refuerzo que más le entusiasma?

-Todos los que trajeron juegan bien. Y son todos jóvenes, que no es menor para este Boca. Le tenes que dar un poco de libertad, porque esto recién empieza. Pero tienen todo para que sean fenómenos de la mano de Fernando Gago.

-¿Que le pareció la llegada del español Ander Herrera?

-Si lo trajo Riquelme, que es el que sabe, entonces está bien (risas). Es un fenómeno. Y va a andar bien en Boca, no tengo ninguna duda.

-¿Quién fue "Rojitas" en el fútbol argentino?

-No hay otro Angel Rojas en nuestro fútbol, estoy a la par de los mejores de la historia de Boca. El goleador que más me gustó fue Martín Palermo, como él no hay, ni habrá, no tengo ninguna duda.

-De la actualidad, ¿cuál es el mejor delantero del fútbol local?

-Edinson Cavani está demostrando ser el mejor, y esperemos que siga de esta manera. Que esté bien y se cure de las lesiones, como se tiene que curar. Y es un jugador que en cualquier momento te hace goles.

-¿Le gustaría que regrese Leandro Paredes?

-Hace mucho que no lo veo, pero tengo las mejores esperanzas de que puede regresar a Boca en algún momento. No se dio ahora, pero se puede dar en unos meses. Va a ser un fenómeno. No tengo dudas de que Paredes va a venir a Boca y va andar bien. Aparte, con la gente de Boca y con esta camiseta tenes que jugar solo.