En un tratamiento exprés que duró menos de 72 horas, el Gobierno libertario logró sancionar en la Cámara de Diputados la suspensión las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que ahora pasará a debatirse en el Senado, con buenas chances de aprobarse. Por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones, se logró la media sanción del proyecto que evita, sólo por este año, la realización de las primarias que estaban previstas para agosto. La Libertad Avanza contó con el apoyo de sus aliados habituales del PRO y el MID, también de bancadas "opositoras dialoguistas" como la UCR y Encuentro Federal y hasta de integrantes de bloques opositores como Unión por la Patria, que se repartió entre votos a favor, en contra y abstenciones.

Tras superar el primer obstáculo para conseguir las firmas del dictamen en el plenario de comisiones del martes, los libertarios debían enfrentar este mediodía el segundo desafío: obtener el quórum de 129 diputados para iniciar la sesión. Lo consiguieron gracias a que se sentaron en sus bancas los representantes del oficialismo, el PRO, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal, la UCR y también el bloque radical Democracia para Siempre, que tiene como referentes a Martín Lousteau y Facundo Manes.

A diferencia del martes, cuando se consiguió dictamen con la ayuda de cuatro diputados de UxP que responden a los gobernadores de Santiago del Estero y Catamarca, el oficialismo llegó a las 12.22 al número mágico de 129 diputados sin el apoyo del peronismo. En una reunión de bloque previa, habían acordado no bajar al recinto y cargar sobre los libertarios la responsabilidad de juntar las voluntades para dar inicio al debate. Fue una muestra de rechazo al momento en el que se estaba debatiendo el tema, y sobretodo, de la decisión de la Casa Rosada de no tratar el Presupuesto Nacional.

Al momento de la votación, y dadas las diferentes posturas respecto de la suspención de las PASO, se decidió dar libertad de acción a sus integrantes para votar según sus convicciones. De esta forma, la bancada de 98 integrantes se dividió entre un sector de 43 diputados que votó en contra, 25 a favor, 24 abstenciones y 6 ausentes. En una lectura a trazo grueso, en el primer grupo se destacan los diputados más cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner, en el segundo los que responden al Frente Renovador de Sergio Massa y a los gobernadores de Santiago del Estero y Catamarca, en el tercero los que se referencian en gobernadores como Gildo Insfran de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Zillioto de La Pampa entre otros.

"Estamos acá por que ustedes no quieren debatir ni tratar la Ley de Presupuesto. Quieren contar con manejo arbitrario de los recursos públicos, hacer lo que quieran con la deuda. Ese es el tema de fondo. La semana que viene seguramente tendremos otra bomba de humo con ficha limpia, que apunta a una sola persona --Cristina Fernández de Kirchner--, perjudica a la política y la pone de rodillas ante Comodoro Py”, disparó al inicio de la sesión el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, quién tildó al ministro de Economía, Luis Caputo, de "ladrón".





Posteriormente, el titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, habló en el idioma del Gobierno, el del ajuste: "Hoy va a salir la suspensión de las PASO. Pero más adelante pretendemos eliminarla. Hay que bajar el costo de la política. Las PASO la pagan los ciudadanos. No son más que una encuesta que hacen los partidos políticos que no quieren o no se pueden poner de acuerdo, que no se deciden. Es una encuesta cara que solo beneficia a la política. Sacándolas nos ahorramos 150 millones de dólares”, sostuvo.

El proyecto original del oficialismo contemplaba una reforma radical del sistema electoral. Eliminaba las PASO, suprimía la publicidad gratuita en medios de comunicación audiovisuales, terminaba con el financiamiento público de las campañas electorales y aumentaba sin pudor los límites al financiamiento privado, entre otras cosas. Después de varias semanas de negociaciones, de aquel ambicioso proyecto de 60 artículos quedaron solo 5 en pie, para suspenderlas este año.

Sin embargo, no sólo el oficialismo propuso cambios profundos en el régimen electoral. Las intervenciones de otros legisladores, como el jefe del bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, dejaron la puerta abierta para dar más adelante otros debates: "En el futuro, hay que imaginar una reforma de la Constitución. En términos del mandato de los diputados y los senadores, deben durar el mandato presidencial. Esta elección de medio término también desgasta el proceso político. Hay que también volver a analizar el cuerpo extraño del balotaje. Creo que esto es la apertura de una discusión. Estoy a favor de suspender las PASO”, sostuvo Pichetto.

Noticia en desarrollo...