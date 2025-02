El legislador porteño por el Partido Socialista Roy Cortina cuestionó la suspensión de las PASO, dijo que "cuanto más veces se vote, mejor" y aseguró que La Libertad Avanza “va a sufrir una derrota” en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que señaló que no cree que el presidente Javier Milei sea apoyado por más de la mitad de CABA.



Cortina criticó la decisión del oficialismo de suspender las PASO, ya que para él, “no es buena la reforma del sistema electoral en un año electoral”.

“El sistema electoral es uno de los grandes medios del sistema democrático, hay que ser muy prudente, hay que tener mucha cautela, hay que autolimitarse, y cualquier intento de modificación de un sistema electoral en vísperas de una elección no es bueno”, expresó en diálogo con la 750.

“Evidentemente hay un consenso muy grande de todos los bloques. A mí la excusa del gasto no me parece, la democracia cuesta”, enfatizó, al mismo tiempo que señaló que “cuanto más se vote, mejor”

“En estos 40 años de democracia, si ha habido algo que ha sido la descompresión del sistema democrático, ha sido que cada dos años votamos. Y yo pienso que cuanto más se vote, mejor. Así la gente le pone el aliento en la nuca al sistema político y eso es bueno para todos”, sentenció.

Asimismo, señaló su postura a favor del desdoblamiento de las elecciones. “A mí la separación de la elección como principio federal, no me parece mal. A mí me parece que tiene que existir el espacio y el tiempo para que se discuta el país y los representantes nacionales y tiene que haber un espacio para discutir cada uno de los estados subnacionales en donde vivimos los argentinos”, remarcó.



Por último, aseguró que el presidente Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, no tiene el apoyo en el territorio porteño como el que dicen los medios.

“En la Ciudad de Buenos Aires, La libertad Avanza va a sufrir una derrota. Yo no pienso que en este momento, mucho menos en la Ciudad de Buenos Aires, haya más de la mitad de la gente que vota a Milei. Creo que más de la mitad de la gente está avergonzada bochornosamente de Gobierno nacional”, cerró.