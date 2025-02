El "zar de la frontera" del gobierno estadounidense, Tom Homan, aseguró que los vuelos de expulsión de migrantes a Venezuela comenzarán "en los próximos 30 días", publica este viernes el New York Times. Richard Grenell, emisario del presidente estadounidense Donald Trump, se reunió este mes en Caracas con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Grenell regresó de su visita oficial con seis estadounidenses presos y la promesa, según la Casa Blanca, de que Venezuela aceptará a los migrantes venezolanos en situación irregular expulsados por Estados Unidos. Caracas no lo ha confirmado. "Va a ocurrir en los próximos 30 días, y no puedo decirte cuántos. Todavía estamos trabajando en todos esos detalles", declaró Homan en una entrevista con el diario The New York Times.

La Casa Blanca quiere que Maduro acepte a "criminales y pandilleros venezolanos", incluidos aquellos de la temida banda Tren de Aragua, declarada por Trump organización terrorista. El presidente Trump espera "que lo haga de manera inequívoca y sin condiciones", declaró recientemente el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

"Nuevo inicio"

Tras la reunión con Grenell, Maduro abogó por un "nuevo inicio" en las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, rotas desde 2019, para que lo que "haya que rectificar se rectifique" y lo que "haya que hacer se haga".

Formalmente, Washington no reconoce la reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031) y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresó su apoyo al exiliado Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado los comicios presidenciales de julio pasado.