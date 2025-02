La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) había convocado a un lockout de colectivos para los municipios del Conurbano para este domingo, pero el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires adelantó el pago de subsidios previsto para el lunes para pedir la suspensión de la medida. Por el momento, el paro quedó sin efecto.

Las empresas habían advertido que el domingo dejarían de circular los colectivos en el Conurbano y que, desde el lunes, los servicios funcionarían con horario reducido de 6 a 22, con el argumento de la falta de pago de compensaciones tarifarias destinadas a los salarios de los trabajadores.

Según la CTPBA, el sector opera con costos atrasados y un 45 por ciento menos de los recursos necesarios. “Nunca se ajustaron los costos a valores reales, dejando a las empresas sin capacidad operativa”, sentenciaron en un comunicado en el que continuaron reclamando una deuda pendiente desde septiembre de 2023 y el incumplimiento del pago correspondiente a enero.

Las empresas remarcaron que si el gobierno provincial no saldaba esas deudas sería imposible cubrir sueldos y comprar combustible. A mediados de enero, ya se había dado una situación similar, cuando las cámaras empresarias anunciaron un paro por una deuda de 39.000 millones. También habían advertido que no podrían pagar el aguinaldo si no se actualizaban los subsidios o la tarifa del boleto, congelada desde agosto.