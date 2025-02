En un cierre a pura rosca, este viernes cerró el plazo para inscribir las listas que competirán en las próximas elecciones provinciales del 13 de abril, para elegir Convencionales Constituyentes y las PASO para concejales. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará la lista oficialista a constituyente, mientras que el peronismo cerró a última hora un acuerdo para que Juan Monteverde encabece una lista de unidad, a la que no se plegó Marcelo Lewandowski, que competirá por fuera. Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Amalia Granata (Somos Vida y Libertad) suman a la oferta por derecha, mientras que Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía) y Carla Deiana (Frente de Izquierda) entre las opciones de izquierda. Una de las novedades de la jornada es el lanzamiento a la política del periodista Juan Pedro Aleart, quien competirá como convencional constituyente por el departamento Rosario, donde enfrentará a un excompañero de canal 3: Ciro Seisas (Unidos). Impugnaciones de nombres, dobles candidaturas, negociaciones hasta última hora y danza de nombres para el Concejo de Rosario.

El primer nombre del oficialismo estaba puesto desde que se anunció la reforma: el gobernador Maximiliano Pullaro encabezará la lista de convencionales constituyentes. Las negociaciones giraban en torno al orden que ocuparían el resto de los partidos de la coalición. Finalmente el PRO se quedó con el segundo lugar, aunque no será la vicegobernadora quien lo ocupe, como se preveía; sino la diputada nacional Germana Figueroa Casas. Con un perfil más bajo, la contadora quedó en un lugar expectante luego de la intervención del expresidente Mauricio Macri en las negociaciones. Lionela Cattalini (PS), Lucas Galdeano (UCR) y la subsecretaria de Hábitat de Rosario, Josefina del Río, completan los primeros lugares.

Además, Unidos para Cambiar Santa Fe definió que los senadores que ganaron su banca en 2023 sean los candidatos a constituyentes en representación de cada uno de los departamentos. En ese marco, Ciro Seisas será el candidato oficialista en Rosario.

En el peronismo hubo charlas hasta último momento. La conducción provincial del Partido Justicialista (PJ) logró cerrar a última hora una lista de unidad detrás de la figura de Juan Monteverde. Como número 2 irá la diputada provincial Alejandra Rodenas, seguida por Diego Giuliano, Lucila De Ponti y Pablo Corsalini. Incluso el nombre de la lista está sujeto a revisión por la impugnación del oficialismo, que alegó posibles confusiones por el parecido con Unidos para Cambiar Santa Fe.

Quien confirmó que jugará por fuera fue Marcelo Lewandowski. Desencantado con la conducción oficial del PJ, el senador nacional acordó una alianza con Rubén Giustiniani bajo el sello Activemos, que los tendrá en el primer y tercer lugar respectivamente. La santafesina Victoria Capoccetti, prosecretaria de La Bancaria a nivel nacional, será la segunda en la lista a convencionales. Por el departamento Rosario el candidato será el intendente de Funes, Roly Santacroce. Una decisión similar tomó Roberto Sukerman, que competirá en lista propia con el partido País y también encabezará una lista como concejal de Rosario.

La Libertad Avanza ya había mostrado su carta principal: el diputado nacional Nicolás Mayoraz será quien encabece la lista libertaria por el distrito único para reformar la Constitución. El abogado –discípulo del reconocido constitucionalista santafesino Iván Cullen– fue definido desde el partido como “el más preparado” para la tarea. Lo secundará la diputada provincial Natalia Armas Belavi, del unibloque Vida y Familia en la Legislatura santafesina. El resto de la lista lo completan el apoderado del espacio, Marcos Peyrano, la diputada provincial, Beatriz Brouwer, y el abogado Froilán Ravena.

Una de las novedades de la jornada fue el salto a la política de Juan Pedro Aleart, que será el candidato por el departamento Rosario de La Libertad Avanza. El hasta ayer conductor del noticiero De 12 a 14 hizo oficializó su candidatura en el cierre del programa de ayer, anunciando su desvinculación con el canal. La particularidad es que competirá con Seisas, otro excolega del grupo Televisión Litoral.

Por su parte, Amalia Granata encabezará la lista Somos Vida y Libertad. La diputada provincial terminó conformando un frente variopinto del que será cabeza para lograr llegar a la constituyente. La lista estará integrada por los diputados provinciales Juan Argarañaz (Inspirar), Silvia Malfesi (Partido Libertario) y Emiliano Peralta (Somos Vida). Recién el quinto lugar quedará para Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica-ARI. A constituyente por el departamento Rosario irá Eugenio Malaponte.

El acuerdo con el sector de Elisa Carrió sorprendió a más de uno, pero forma parte de la estrategia de Granata para robustecer un espacio que no logró tender puentes ni con La Libertad Avanza, ni con el sector de Marcelo Lewandowski, a pesar de las charlas que se dieron. La dirigente tampoco cuenta con el respaldo de Unite que priorizó sostener su acuerdo con los libertarios a nivel nacional. De hecho, José Bonacci –titular de Unite– le impugnó el nombre a la alianza de Granata y deberá definir la Justicia electoral.

Donde está todo confirmado desde hace unos días es en el Frente Amplio por la Soberanía que competirá con la diputada provincial Claudia Balagué, acompañada en los primeros lugares por el concejal Leonardo Caruana, la exvicegobernadora Griselda Tessio, el abogado Guillermo Campana y la exdiputada Verónica Benas. Por el departamento Rosario, la candidata será la exconcejala rosarina, Lorena Carbajal.

En tanto, el Frente de Izquierda llevará como candidata a constituyente por distrito único a Carla Deiana, secundada por Lautaro Habibi. Mientras que Franco Casasola competirá a convencional por el departamento Rosario. Se trata del docente, integrante de Amsafé Rosario, que en octubre fue detenido tras las protestas frente a la Legislatura, en el marco del debate de la reforma previsional.

Rumbo al Concejo

En Unidos, la lista al Concejo de Rosario se trabajó hasta último momento. El intendente Pablo Javkin –al igual que Juan Poletti en Santa Fe– pedía el primer lugar para alguien de su riñón y el gobernador concedió: Carolina Labayru, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana de Rosario, encabezará la nómina. El segundo lugar quedó para la UCR y lo ocupará Damián Pullaro, hermano del mandatario provincial. La concejala Anita Martínez (PRO) y la Secretaria de Deportes provincial, Flavia Padín (del sector de Miguel Ángel Tessandori) completan la nómina.

Marcelo "Chelo" Delgado, de las canchas al Concejo.

De todos modos, el oficialismo no pudo esquivar la interna. Las negociaciones no lograron contener al Partido Demócrata Progresista (PDP) que plantó bandera con la candidatura de Hernán Catalayud y va por la reelección. Lo acompañarán en la lista Natalia Corona y Miguel Rucco. Al cierre de esta nota, otros espacios que no fueron contenidos en la nómina oficial evaluaban presentar listas. El periodista de Canal 3, Pablo Gaviria, aparecía con posibilidades de encabezar una lista por el espacio de Walter Ghione.

La falta de definiciones a nivel provincial también complicaba el armado de listas al Concejo para el peronismo. Todo indica que Monteverde también jugará en esta categoría para revalidar su banca que finaliza en diciembre. Restará saber si dentro de una lista de unidad, en internas dentro del peronismo, o con sello propio por Ciudad Futura. En una misma condición se encuentran otros ediles como Norma López, Julia Irigoitia y Lisandro Cavatorta. Lo que sí estaba confirmado es la participación del espacio QTP con la candidatura de Joel Natalí y Constanza Estepa, dentro del Partido Justicialista. También se sumaría una lista de La Cámpora.

En La Libertad Avanza también hubo negociaciones hasta el filo de la campana para definir las listas al Concejo. Desde el espacio deslizaban que presentarían cuatro listas con candidatos “por fuera de la política”. Sobre el cierre avanzaba la posibilidad de que Aleart también compita al Concejo y se unifique una lista detrás suyo.

Por su parte, Activemos jugará en internas para llegar al Palacio Vasallo. El sector que lidera Lewandowski llevará como cabeza de lista al exfutbolista César “Chelito” Delgado, acompañado por la secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor –y exconcejala por el justicialismo– Silvana Teisa. En tanto, Giustiniani postula a Bruno Carlovich, el hijo del Trinche, que estará secundado por Aldana Icardi, la hermana del futbolista Mauro Icardi.

El Frente Amplio por la Soberanía también buscará sumar bancas en el Concejo de la mano de Mercedes Meier, seguida por Facundo Peralta, Sofía Botto y Walter Salcedo. En el Frente de Izquierda, Carla Deiana tachará “la doble” y también buscará una banca en el Palacio Vasallo.