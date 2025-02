Desde las 17 del miércoles 5 de febrero hasta las 13 del día siguiente la Policía de Salta montó un operativo de búsqueda del comisario Leonel Flores, quien se perdió en el monte chaqueño cuando junto a otros integrantes de fuerzas de seguridad provinciales buscaban a Rosmary Aramayo Flores. En un clima hostil, potenciado por las altas temperaturas, el oficial pudo resistir hasta que fue encontrado gracias al aporte de un empleado municipal de Santa Victoria Este.

Rosmery Aramayo, una comerciante de Salvador Mazza, está desaparecida desde el 17 de enero pasado y es buscada intensamente desde entonces. Se sospecha que pudo haber sido víctima de un feicidio y por el momento están detenidos e imputados su pareja, José Miranda, y el hijo de ambos, de 21 años.

El comisario Flores integraba un equipo que recorría el monte buscando a Aramayo, hasta que él mismo se extravió. Lo ayudó la pericia de un habitante del lugar.

Abraham Ricalde es empleado municipal de Santa Victoria Este, en el extenso departamento Rivadavia, proviene de una familia criolla y es “nacido y criado en el campo”, según se describió al hablar con Salta/12.

Al igual que en la búsqueda de Rosmary, se ofreció como voluntario para buscar a Flores. “Conozco hasta el alambre de Arcor (la empresa de alimentos) que divide la zona de(l departamento) San Martín con nosotros acá en Rivadavia”, contó.

Sostuvo que formó parte de un equipo en el que iban siete policías además de él como conocedor. De los siete “había un formoseño y hombre de campo bastante experto en el monte”, evaluó.

El grupo salió y cuando el calor se sentía como si llegara a los 55 grados. “Entramos casi por el centro de lo que viene a ser una selva, y pasamos unos cinco kilómetros y medio más en la finca”. Según relató, había logrado identificar la huella del comisario y al verla, ya dentro de la finca, los integrantes del equipo empezaron a gritar el nombre de Flores. "Y el respondió. Entonces el formoseño, que era muy ágil, corrió y fue el primero en llegar”, contó.

Flores estaba algo deshidratado y débil. Ricalde reconoció un posible camino de regreso, pero para ello debían abrir una senda, por lo que cuatro hombres comenzaron a hacerla a machetazos mientras otros cuatro quedaron junto a Flores. “Es un monte que hay que pasar de rodillas por alguna parte y él (por Flores) no podía pasar así”, explicó el baqueano.

Mientras abrían el camino que alcanzó unos dos kilómetros y medio, vieron pasar al helicóptero que colaboraba en la búsqueda. “Primero no nos vió, pero después sí”. Sin embargo, el piloto no pudo bajar porque se había quedado sin combustible pero sí informó las coordenadas del grupo que se había quedado al cuidado de Flores. “Entonces lo buscaron y lo sacaron por otro camino que yo no conocía”, dijo Ricalde.

Calor extremo y sin agua

Si bien afirmó que cuenta con un GPS, dijo que en el monte hay otros conocimientos para orientarse. “En el monte el que sabe y conoce sabe por dónde nace el sol y donde está el monte mirando la planta solamente”, por los colores más fuertes o tenues.

El baqueano dijo que Flores les contó que cuando ya había caminado mucho se le secó la boca “y empezó a masticar penca”, que contiene mucha agua en su interior. Añadió que la yusca o yuscal es otra planta que cuando recién crece “tiene agua en la cascarita” y se puede mascar. “Con eso logró sobrevivir porque no hay nada de agua en ningún lado”.

También les pasó a los cuatro buscadores que abrían la senda, llegarona preocuparse porque se quedaron sin agua en medio del trabajo en el monte, pero afortunadamente consiguieron llegar al punto usado como base antes de que el cuerpo se les resintiera.

Necesidad de equipamiento

“Estuve con el ministro de Seguridad (Gaspar Solá Usandivaras), ayer (por el jueves). No me dí cuenta de pedirle que me parece que la Policía no está equipada para poder enfrentar todos estos casos que estamos teniendo”, dijo Ricalde.

Y es que mencionó que en una zona donde la Internet solo existe en algunos lugares al igual que la electricidad, los uniformados “no tienen Handy, ni radio, ni (teléfono) satelital, nada. Y sería bueno que estén más equipados”. Como ejemplo, dijo que si hubieran encontrado a Flores en una situación más crítica no hubiera tenido como comunicarse con el refuerzo y el desenlace podría haber sido negativo.

De hecho, contó que cuando lo encontraron uno de los policías hizo tres tiros al aire intentando avisar del hallazgo. Eso orientó al piloto del helicóptero y lograron dar con el equipo de rescate.

La Policía de Salta informó ayer que en la búsqueda del comisario "trabajaron más de 170 personas entre Policía de Salta, Policía Federal, Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios, SIFEBU, Defensa Civil y baqueanos". Rosmary, en tanto, sigue desaparecida.