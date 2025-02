El golfista argentino Emiliano Grillo dejó su huella en el PGA Tour con un espectacular hoyo en uno en el legendario hoyo 16 del TPC de Scottsdale, en Phoenix. Durante la segunda ronda del torneo, el golfista logró un golpe perfecto, conocido como "slam dunk", ya que la pelota ingresó directamente al hoyo sin tocar el césped ni rebotar.

El hoyo 16 es famoso por su ambiente, con 17.000 fanáticos que transforman el campo en un verdadero estadio de fiesta. El impacto del golpe de Grillo provocó una explosión de alegría en las tribunas, donde los espectadores celebraron lanzando sus bebidas al aire, marcando uno de los momentos más memorables del torneo y convirtiéndolo en la gran figura de la jornada.

El propio Grillo no ocultó su emoción y festejó con efusividad junto a su compañero de recorrido, el puertorriqueño Rafael Campos, con quien protagonizó un choque de pecho al mejor estilo de la NBA. "Quiero decir que fue ruidoso. Fue muy ruidoso. Hubo muchas emociones", dijo Grillo después de su ronda. "No sabía qué hacer. Estaban sucediendo muchas cosas. Me encantó ver cómo la cerveza caía al green. Eso fue lo que disfruté", agregó el golfista.

Fue el duodécimo hoyo en uno en el puesto n.° 16 en la historia del torneo. Grillo terminó con un 69 de 2 bajo par para ubicarse en la línea de corte proyectada de 2 bajo par.